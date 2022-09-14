نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن || متى يستحق من يزاول نشاط تجاري دعم حساب المواطن؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن يجيب عن سؤال تردد كثيراً في الفترة الأخيرة، وهذا السؤال عبارة عن متى يستحق من يزاول نشاط تجاري دعم برنامج حساب المواطن، وللإجابة على هذا السؤال يجب في البداية التنبيه على ضرورة أن يقوم المستفيد بالإفصاح عن دخل من نشاط تجاري، وجدير بالذكر أن النشاط التجاري هو أحد مصادر الدخل التي يجب الإفصاح عنها ويشمل العوائد الناتجة من الأنشطة التجارية والاستثمارات التجارية وكذلك عوائد الإعمال الحرة.

يعد برنامج حساب المواطن من أهم برامج الحماية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية هو وبرنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد، والذي يخدم آلاف الأسر الأكثر احتياجاً ممن تنطبق عليهم شروط الأهلية والاستحقاق، وسوف نتناول معكم في هذا المقال رابط التسجيل في البرنامج وما هي شروط حساب المواطن وهل يستحق من يزاول نشاط تجاري دعم البرنامج.

حساب المواطن

برنامج حساب المواطن هو أحد برامج الحماية الاجتماعية داخل المملكة. والذي تم إقراره للتقليل من آثار الإصلاح الاقتصادي على الأسر الأكثر احتياجاً. كما يمكن للفرد المستقل في السكن والبالغ 18 عام فأكثر الاستفادة من دعم البرنامج إذا توافرت فيه شروط الاستحقاق. وقد قرر جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز فتح التسجيل في البرنامج بعد أن كان التسجيل غير متاح من 2020.

هل يستحق من يزاول نشاط تجاري الحصول على دعم حساب المواطن؟

أولاً يجب على من يحصل على دعم البرنامج الإفصاح عن الدخل من النشاط التجاري أو أي دخل غير ثابت. وذلك من خلال إدخال معدل المتوسط الشهري لآخر 12 شهر عن طريق الدخول إلى بوابة حساب المواطن. ثم تعبئة واستكمال الطلب ثم إضافة دخل من نشاط تجاري وبعد ذلك الإفصاح عن الدخل من نشاط تجاري.

ويجب التنبيه أنه في حال لم يتم الإفصاح عن السجل التجاري والدخل منه يعرض رب الأسرة أو التابع إلى الحرمان من الدعم وعدم الأهلية. ويستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من الدعم بشرط الإفصاح عن الدخل وتوافر باقي شروط الاستحقاق.

رابط التسجيل في البرنامج

يتم التسجيل في البرنامج من خلال البوابة الإلكترونية www.ca.gov.sa وتعبئة طلب التقديم بالمعلومات المطلوبة. وبعد ذلك رفع المستندات اللازمة وتقديم الطلب.

شروط استحقاق الدعم