نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات و شروط التسجيل في تمهير طاقات الجديد و كم مدة التدريب في تمهير في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات و شروط التسجيل في تمهير طاقات الجديد وهو أحد برامج “طاقات” الموجهة لفئة الخريجين من أجل تدريبهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من المشاركة في سوق العمل، وهناك العديد من البرامج التدريبية التي تسعى الحكومة السعودية بكافة مؤسساتها بإطلاقها للمواطنين السعوديين وخاصة الخريجين، باعتبارهم الطاقات الداعمة لتقدم الوطن، ويعتبر برنامج تمهير أحد هذه البرامج المميزة، حيث يعتبر برنامج تمهير واحد من أهم البرامج التدريبية الموجهة إلى الخريجين السعوديين من خريجي الجامعات والمعاهد وخاصة من لم يسبق لهم أن يحصلوا على فرصة العمل قبل ذلك، يقوم البرنامج على تدريب الطاقات الشبابية في المؤسسات والشركات، لكي يمنحهم الكثير من الخبرات والمهارات التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل.



خطوات و شروط التسجيل في تمهير طاقات الجديد

يكون التسجيل في برنامج تمهير عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات) من خلال اتباع الخطوات التالية:

التسجيل في البوابة الوطنية للعمل (طاقات). ثم الضغط على “جميع البرامج” من قائمة “برامجنا”. اختيار “برنامج تمهير”، ثم الضغط على (تقدم هنا). ثم إدخال المعلومات التالية:رقم حساب بنكي صالح (آيبان) باسم المتقدم. إدخال بيانات التعليم، ثم الضغط على أيقونة (إرفاق) ثم إرفاق الشهادة. الضغط على تأكيد، ثم الضغط على إرسال. الموافقة على الشروط والأحكام. ثم الضغط على أيقونة تقديم. يتم إرسال إشعار للمتقدم بالبريد الإلكتروني وعلى بوابة طاقات بالأهلية. يمكن البحث على فرص تمهير والتقديم إذا كان المتقدم مؤهلاً. يمكن متابعة طلبات التقديم عبر صفحة “إدارة طلبات التوظيف والتدريب”. كما يمكن قبول ورفض المقابلة الشخصية والعرض التدريبي من نفس الصفحة. ثم في حال قبول العرض التدريبي وتأكيد المباشرة يصبح المتقدم “متدرب تمهير”.

شروط التسجيل في تمهير

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر لدى الخريجين الراغبين في التسجيل في برنامج تمهير التدريبي، وقد كانت الشروط على النحو التالي:

أن يحمل المتقدم الجنسية السعودية. ثم أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس أو أعلى من ذلك. ألا يكون المتقدم يعمل بأي عمل آخر. ثم ألا يكون للمتقدم أن سبق أن استفاد من أي برنامج آخر. أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الدبلوم الفني أو الصحي أو الإداري. ثم ألا يكونا لمتقدم قد تسجل في أي وظيفة خلال الـ6 أشهر الأخيرة.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في تمهير

هناك مجموعة من الأوراق والمستندات والوثائق المطلوبة للتسجيل في برنامج تمهير، وهي على النحو التالي:

وثيقة التخرج. ثم تقديم رقم حساب مصرفي صالح باسم المتدرب.

كم مدة التدريب في تمهير

تتراوح مدة التدريب في برنامج تمهير حوالي من 3 إلى 6 أشهر، وخلال هذه الفترة يتم تقديم مكافأة مالية، وذلك لدعم المتدرب قدرها 3 آلاف ريال بشكل شهري، يتم تقديمها من خلال هدف، وذلك طوال فترة التدريب التي يكون فيها المتدرب، كما ويتم تحمل كافة المخاطر التي قد يتعرض لها المتدربون بالإضافة إلى شهادة الخبرة التي يحصلون عليها، والتي تزيد من فرصة حصوله على وظيفة.