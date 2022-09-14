نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم قيمة راتب ساند 1444 وكيفية التسجيل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية متى يصرفون ساند شهر ربيع الأول (راتب شهر أكتوبر) في المقال التالي

عمر شويل - جدة قيمة راتب ساند 1444 حيث يعتبر راتب ساند هو أحد أشكال الدعم الذي يتم تقديمه من قبل الحكومة في المملكة العربية السعودية لعدد من المواطنين بناء على مجموعة من الضوابط والشروط، والذي يقدم إلى الأشخاص المتعطلين عن العمل أي السعودية بناء على بعض الظروف الخارجة عن إرادتهم بشكل عام، لكي يتم العمل على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين وإعانتهم على ظروف الحياة والمعيشة، ويتم تحديد راتب محدد يتم منحه للمستفيدين، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور قيمة راتب ساند وكيفية التسجيل 1444.

قيمة راتب ساند 1444

يحرص برنامج ساند الإلكتروني التابع إلى الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية السعودية، على تقديم الدعم المالي للمواطنين في المملكة العربية السعودية بناء على بعض الضوابط والشروط، والذي يقدم لمدة سنة ويتم تحديد قيمة الراتب الذي يتم منحه بناء على الضوابط المعتمدة في البرنامج، وقد جاءت قيمة راتب ساند على النحو التالي.

يتم صرف تعويض بنسبة تصل إلى 60% من الراتب الخاص بالمتقدم والمُسجل بالفعل في التأمينات، على أن يتم منحه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المحددة للحصول على الدعم.

كما يتم صرف تعويض بنسبة تصل إلى 50%، والتي يتم تقديمها في الأشهر التسعة التَّالية.

كما أكد برنامج ساند أن قيمة الحد الأعلى للتعويض المقدم للمستفيدين هو 9000 ريال سعودي، كما جاءت قيمة الحد الأدنى للتعويض على نحو 2000 ريال سعودي.

موعد صرف ساند شهر ربيع الأول (راتب شهر أكتوبر)

يتم صرف رابت ساند يوم الأحد 06-03-1444هـ الموافق (2022-10-2م)

كيفية التسجيل في ساند 1444

ويمكن أن يتم التسجيل من قبل المستفيدين من دعم برنامج ساند الإلكتروني لتقديم الدعم للعاطلين عن العمل، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.