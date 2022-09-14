شروط عدم سداد قيمة الوحدة السكنية.. والمستفيدين من الدعم السكني

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عمر شويل - جدة حرصت وزارة الإسكان على التنويه عن المستفيدين من الدعم السكني وشروط الإعفاء من سداد القيمة المالية الخاصة بالوحدة السكنية طبقا إلى تقاريرها الصادرة مؤخراً، حيث تحرص الوزارة دائماً على قضاء حوائج المواطنين السعوديين بتوفير لهم المسكن الملائم إلى ظروفهم المعيشية والاقتصادية والاجتماعية من خلال تقديم العديد من مبادرات الدعم السكني، نذكر منها على سبيل المثال مبادرة الدعم السكني إلى الأرامل والمطلقات، ومبادرات الدعم السكني للعاملين بالمنظومة التعليمية، ومبادرات تحمل الضرائب والرسوم، ومبادرات الدعم السكني إلى العسكريين والمدنيين، لهذا نبدا هذا التقرير حول أهم المستفيدين من الدعم السكني، وشروط الحصول على الدعم السكني فضلا عن أحدث المبادرات السكنية الجديدة.

المستفيدين من الدعم السكني

أفادت التقارير الصادره اليوم من وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني سكني أن نسبة المستفيدين من الدعم السكني خلال العام الجاري 2020م وصل إلى 285762 أسرة سعودية، استلم منها 96633 أسرة وحداتهم السكنية، فيما وصل عدد المستفيدين من الدعم السكني خلال شهر سبتمر 31948 أسرة سعودية استلم منها 12231 منازلهم، فيما أكدت الوزارة على استمرار الحجز الالكتروني للوحدات السكنية والذي وصل إلى 134 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن 85 مشروع سكني الذي تم الإعلان عنهم من قبل، وأوضح البرنامج أن متوسط اسعار الوحدات السكنية الجديدة ضمن 42 مشروع من المشاريع السكنية الجديدة جاء بقيمة 350 ألف ريال سعودي، وفى نهاية التقرير أكدت موقع سكني على توفير 100 ألف وحدة سكنية ضمن 58 مشروع جديد بالإضافة إلى توفير 205 مخطط سكني يوفر 175 الف أرض سكنية إلى المستفيدين.

شروط عدم سداد قيمة الوحدة السكنية

أوضح موقع سكني الخاص بوزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية عن شروط الإعفاء من سداد قيمة الوحدة السكنية للمواطنين السعوديين والتى جاءت من حرصها على التيسير على الأسر السعودية، وكان أبرز تلك الشروط أن يكون المستفيد غير قادر فعلياً على السداد نتيجة إصابته لا قدر الله بمرض خطير أدى إلى حجزه عن العمل أو حادث أدى أيضاً إلى عدم مقدرته على القيام بعمله من جديد، فى هذه الحالة لا تقوم وزارة الإسكان بطلب سداد قيمة الوحدة السكنية التى يعيش فيها المستفيد، كما لا تقوم وزارة الإسكان بمطالبة أسرة المستفيدين من الدعم السكنى فى حالة لا قدر الله توفى المستفيد الأول من الدعم السكني، حيث تترك الوزارة باقى المبلغ المراد سدادة من قيمة الوحدة السكنية، فيما وجهت الوزارة كافة المواطنين السعوديين الإطلاع على مبادرات الدعم السكني الجديدة وآلية الإستحقاق السكني.

شروط الدعم السكني الجديدة

وضعت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية عدة معايير لاستفادة المواطنين السعوديين من خدمات الإسكان وجاء أبرز تلك المعايير التالي:

أن يكون الراغب فى الدعم السكني يحمل جنسية سعودية فى كل المتقدمين فيما عدا أبناء أو زوجة زوجة السعودي الذي تحمل جنسية أخري.

يحمل جنسية سعودية فى كل المتقدمين فيما عدا أبناء أو زوجة زوجة السعودي الذي تحمل جنسية أخري. يجب أن يكون الراغب فى الدعم السكني عمرة لا يقل عن خمسة وعشرين عام.

عمرة لا يقل عن خمسة وعشرين عام. ان يكون الراغب فى الدعم السكني لا يمتلك باسمه منزل أو شقة أو وحدة سكنية خلال آخر خمس سنوات.

لا يمتلك باسمه منزل أو شقة أو وحدة سكنية خلال آخر خمس سنوات. يجب أن يكون الراغب فى الدعم السكني يعول أسرة.

فيما أعلنت وزارة الإسكان عن جميع شروط الدعم السكني لكل مبادرة من المبادرات الجديدة والقديمة من الدعم السكني الذى نوهت عنه وزارة الإسكان بالمملكة.

مبادرة الدعم السكني للعسكريين من وزارة الإسكان

أتاح برنامج سكني خدمة المواطنين السعوديين العسكريين عبر مبادرة دعم العسكريين تلك المبادرة الكريمة التي تأتي ضمن المبادرات الجيدة التى تقدم من وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية بتمويلات مالية كبيرة قد تصل إلى 500 ألف ريال، بشرط أن يكون المستفيد من هذه الخدمة لا يزال يعمل بالقطاع العسكري.

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