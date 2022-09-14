انت الان تتابع خبر لجنة العشوائيات في جدة السعودية تعلن عن 5 مخالصات جديدة يجب استكمالها لن يتم صرف تعويضات الأحياء العشوائية بدونها .. تعرف عليها! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - مدير فرع هيئة عقارات الدولة في مدينة جدة عبدالعزيز التويجري أكد أن المبالغ المرصودة لمستفيدي الأحياء العشوائية في جدة وإجراءات الصرف لا زالت مستمرة، مشيرا إلى أنه أثناء مراجعة بعض المعاملات وجد نواقص من بعض المواطنين.

وقام "التويجري" بتحديد 5 مخالصات يجب استكمالها وهي مخالصة شركة الكهرباء ، وشركة المياه ، وإفادة الصندوق العقاري ، وإفادة بنك التنمية الاجتماعي وإفادة الصندوق الزراعي ، وفي حال استكمال المخالصات هذه يتم تقديمها إلى فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة وإرفاقها مع المعاملة واستكمال إجراءات الصرف.