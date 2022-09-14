نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم هاتف الدعم السكني المجاني والموحد بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هو رقم هاتف الدعم السكني بالمملكة السعودية 2022 يبحث كثير من الأشخاص الذين يهتمون ببرنامج الدعم السكني التابع لوزارة الإسكان بالمملكة السعودية عن رقم الدعم السكني للتواصل أو تقديم الاستفسارات حيث يساعد هذا البرنامج كثير من المواطنين بالمملكة السعودية سواء بتقديم مسكن مناسب أو قطعة أرض لجميع الشباب المقبلين على الزواج أو المطلقات أو الأرامل حتى يتمكنوا من التواصل مع الوزارة في حالة تقديم استفسار أو تقديم شكوى وسوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة رقم هاتف الدعم السكني التابع لوزارة الإسكان بالمملكة.

رقم هاتف الدعم السكني

يمكن لجميع المواطنين أو المستفيدين من الدعم السكني التواصل مع وزارة الإسكان بالمملكة السعودية من خلال رقم هاتف الدعم السكني لتقديم كافة الاستفسارات التي يريدها أو تقديم شكوى وسوف يتم الرد عليك بشكل سريع وذلك من خلال رقم 19909 يمكن أيضا التواصل مع صندوق التنمية العقارية من خلال الرقم المحدد 9 2 0 3 3 2 1 كما يمكنك أيضا تسجيل الدخول إلى منصة سكني من خلال الموقع الرسمي الخاص به عبر الإنترنت وسوف يتواجد فريق خدمة العملاء بالرد عليك في اسرع وقت.

شروط التسجيل في الدعم السكني

حددت وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية بالمملكة بعد الشروط التي يجب استفتاء أن يستفتيه المواطن لكي يتمكن من التسجيل في الدعم السكني والموافقة على طلبه بشكل رسمي وإليكم الشروط كالآتي:

يجب أن يكون هذا المواطن سعودي الجنسية مقيم طوال الوقت داخل البلاد.

يجب ألا يكون العمال عن 25 عاما وأن يكون مقدم الطلب شخص يعول أسره مثل الأب أو الزوج أو الزوجة.

لا يكون لديه قدرة شراء منزل لأولاده أو لديه سكن مناسب وتابعه للحكومة.

يجب ألا يكون لهذا المتقدم أو أحد أفراد الأسرة قام بالتقديم في برنامج الدعم السكني واستفاد منه.

في حاله وفاة عائل الأسرة لقدر الله يمكن للأولاد أو الوصي عليهم تقديم طلب للحصول على الدعم السكني .

. يجب ألا تمتلك هذه الأسرة سكن مناسب لمدة خمس سنوات.

باقات الدعم السكني

يقوم البرنامج بتقديم عدة باقات مناسبة للجميع مثل منزل أو مباني تحت الإنشاء مثل الآتي: