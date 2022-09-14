نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم على وظائف الخطوط السعودية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الأشياء التي يرغب الكثير من الناس في المملكة العربية السعودية في معرفتها من أجل التقدم لوظائف مختلفة معلن عنها، هذا لأنها واحدة من الفرص الوظيفية العظيمة للباحثين عن عمل من الشباب السعودي بسبب المزايا المهنية التي توفرها هذه الوظيفة، وتقدم للموظفين، هذا وقد أعلنت الخطوط السعودية عن عدد من الوظائف الشاغرة في مختلف المجالات في مقر الشركة بجدة، وهذه الوظائف متاحة للمواطنين السعوديين بمستويات تعليمية مختلفة ولديهم المهارات اللازمة لتولي هذه الوظائف، والعمل في الخطوط الجوية العربية السعودية هو أحد فرص العمل القيمة التي يتطلع إليها العديد من الشباب السعوديين من أجل مستقبل جيد في وظيفة تقدم العديد من المزايا العملية والاجتماعية للعمال.

التقديم إلى وظائف الخطوط السعودية 2022

يتم تقديم طلبات التوظيف بالخطوط الجوية السعودية إلكترونيًا من خلال منصة التوظيف. يسمح للشباب السعودي بتحديد جميع المعلومات المتعلقة بالوظيفة للتأكد من أن المهارات والقدرات التي يمتلكها الشباب تتناسب مع متطلبات الوظيفة وهي كتالي:-

أدخل صفحة البحث عن وظيفة للخطوط الجوية السعودية.

يتم عرض الوظائف التي يمكن تسجيلها.

اختر الوظيفة المناسبة.

انقر فوق أيقونة تطبيق بجوار الوظيفة.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب الباحث عن عمل الخاص بك على بوابة التوظيف أو التسجيل للحصول على حساب جديد.

أدخل البيانات المطلوبة.

يرجى إرفاق أي مستندات.

تقديم الطلب.

المؤهلات المطلوبة للخطوط الجوية السعودية

أصدرت الخطوط الجوية السعودية جميع التفاصيل المتعلقة بفرص العمل المعلن عنها. وهذا يشمل التخصصات المطبقة على كل وظيفة شاغرة هذا هو:

بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسوب.

بكالوريوس العلوم في علوم الحاسوب.

ليسانس الآداب في هندسة النظم.

بكالوريوس العلوم في تقنية المعلومات.

بكالوريوس العلوم في نظم المعلومات.

بكالوريوس العلوم في أمن المعلومات.

بكالوريوس العلوم في هندسة الاتصالات.

مدرسة اعدادية.

شروط التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية

تهدف الخطوط الجوية العربية السعودية إلى استخدام أكثر المهارات فاعلية لتحمل المسؤولية عن عملهم والمساهمة في تطويره وتنشيطه، وهذا هو السبب الرئيسي لتوظيف موظفين جدد من خلال إضافة قيمة لعملهم، وفيما يلي متطلبات الحصول على وظيفة مع الخطوط الجوية السعودية في عام 2022:

يجب أن يكون المتقدمون من مواطني المملكة العربية السعودية.

تقبل بعض الوظائف الشاغرة سكان المملكة من جنسيات أخرى.

يجب أن يمتلك المتقدمون المؤهلات المطلوبة سواء كانت درجة البكالوريوس أو دبلوم المدرسة الثانوية.

اكتساب المهارات اللازمة.

إذا كان لديك خبرة العمل اللازمة.

المستندات المطلوبة للتسجيل الوظيفي في الخطوط الجوية السعودية

تشترط إدارة التوظيف بالخطوط الجوية السعودية أن يكون جميع المتقدمين للوظائف الشاغرة مصحوبين بعدة مستندات ووثائق مختلفة تؤكد المعلومات التي أدخلها مقدم الطلب. تختلف المستندات المطلوبة حسب الوظيفة، مستثناة من الترشيحات الوظيفية بشكل عام، المستندات المطلوبة للتقدم لوظائف الخطوط الجوية السعودية 2022 هي: