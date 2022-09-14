نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات استخراج جواز سفر عبر الانترنت بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات استخراج جواز سفر عبر الإنترنت يهتم جميع المواطنين الذين يريدون الذهاب إلى المملكة السعودية بمعرفة كافة التفاصيل التي تساعدهم حول كيفية استخراج جواز السفر عبر الإنترنت مع تجهيز جميع الأوراق والمستندات المطلوبة التي تم تحديدها من قبل هيئة الجوازات بالمملكة السعودية للحصول على جواز سفر سعودي ساري بكل سهولة، لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم كافة التفاصيل التي تتعلق بشروط الحصول على جواز السفر وأهم الخطوات المطلوبة استخراجه بكل سهولة.

خطوات استخراج جواز سفر

يمكنكم من خلال السطور القادمة معرفة الخطوات التي تساعدكم على الحصول على جواز سفر بالمملكة السعودية وتشمل الآتي:

يتم الذهاب إلى منصة أبشر الإلكترونية والضغط على تسجيل جديد.

ثم تقوم بالضغط على كلمة الجوازات وتبدأ بإضافة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح.

ورفع كافة المستندات والأوراق المطلوبة.

بجانب أهمية سداد رسوم جواز السفر وإضافة بطاقة الرقم القومي ولكن يتطلب أن تكون سارية المفعول وإلا يكون الشخص مقدم الطلب مسبق للحصول على مرافقين لجواز السفر.

شروط الحصول على جواز سفر

يمكنكم من خلال السطور التالية الاطلاع على الشروط المطلوبة للحصول على جواز سفر وتشمل الآتي:

أولا يجب سداد الرسوم التي قامت بتحديدها هيئة الجوازات بشكل كامل مع تقديم صورتين شخصيتين مقاس 4*6.

لا يتم الموافقة على التفويض في حالة استلام جواز السفر ويجب على المتقدم الذهاب للحصول عليه ويجب حضور النساء والقاصرين إلى هيئة الجوازات أثناء تقديم الطلب.

يجب أن يحضر ولي أمر البالغ من العمر 15 عام مع أهمية تواجد صورة من البطاقة الشخصية وتعبئة النموذج باللغة العربية واللغة الإنجليزية.

شروط الحصول على جواز سفر للسيدات

يوجد بعض الشروط الهامة التي ينبغي توافرها لكي تتمكن السيدات أو النساء من الحصول على جواز سفر وفقاً للشروط التي تم تحديدها من هيئة الجوازات بالمملكة السعودية وتشمل الآتي: