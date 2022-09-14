نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد اختبار القدرات المعرفية 1444 عبر قياس رابط التسجيل وكم رسوم الاختبارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد اختبار القدرات المعرفية قياس حيث أعلنت هيئة التعليم والتدريب التابعة للمملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل في اختبار القدرات المعرفية قياس، وكشفت كيفية التسجيل في هذا الاختبار، وقد ازدادت مؤشرات البحث من قبل الطلاب موعد الاختبار.

حيث يعتبر هذا الاختبار من أهم الطرق التي من خلالها يتم معرفة مستوى القدرات العلمية والعقلية لدى الطلاب و هو هام جدا لطلاب المرحلة الثانوية والراغبين في الالتحاق بالجامعات. لذلك سوف نتعرف على مواعيد اختبار القدرات المعرفية قياس 1444.

مواعيد اختبار القدرات المعرفية قياس 1444

تم بدء التسجيل في اختبار القدرات المعرفية بالفعل منذ يوم الثاني عشر من شهر سبتمبر الجاري والذي وافق اليوم السادس عشر من شهر صفر، وسوف يستمر التسجيل حتى يوم الخامس عشر من شهر أكتوبر القادم والموافق التاسع عشر من شهر ربيع الأول.

وأكدت الهيئة أنه سوف يتم إجراء الاختبار خلال يوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من شهر نوفمبر ٢٠٢٢ والواحد والعشرين من شهر ربيع الآخر ١٤٤٤، وصرحت الهيئة أن مدة الاختبار سوف تتراوح بين الثلاث والأربع ساعات من ضمنهم ساعة راحة.

رابط التسجيل في اختبار القدرات المعرفية قياس

حتي يمكنك الاشتراك في اختبار القدرات المعرفية التي تقدمها هيئة تقويم التعليم والتدريب، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الخاص بالمركز الوطني للقياس.

القيام بإنشاء حساب خاص لاختبار القدرات المعرفية.

ادخال الرقم القومي الخاص بالمستخدم أو رقم السجل المدني.

ثم إدخال كلمة المرور والضغط على زر تسجيل الدخول.

قراءة جميع الشروط والأحكام، ثم الموافقة عليها.

الضغط على زر التالي.

القيام باختيار زر المراكز.

تحديد يوم مناسب للطالب لأداء الاختبار، مع ضرورة الالتزام بهذا الموعد.

التأكد من صحة البيانات المدخلة، ثم الضغط على زر تقديم الطلب.

القيام بتسديد رسوم الاختبار.

ثم الضغط على زر تأكيد الحجز.

كم رسوم القدرات المعرفية؟

قام المركز الوطني بتحديد الرسوم الخاصة بالتسجيل في اختبار القدرات المعرفية. حيث لم يتمكن الطالب من أداء الاختبار دون القيام بتسديد الرسوم التي تبلغ نحو ٢٠٠ ريال سعودي. وتم التأكيد بأن هذه الرسوم يتم سدادها بطريقة إلكترونية من خلال وسائل الدفع الإلكتروني التي سمح بها المركز.

تتم جميع الخطوات إلكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى أي من المقرات الرسمية. حيث يلزم الطالب بالذهاب خلال اليوم المحدد لأداء الاختبار فقط.