نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض طيران اليوم الوطني علي الخطوط السعودية الداخلية والخارجية من شركات الطيران في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض طيران اليوم الوطني هي من أهم العروض التي ينتظرها العديد من المواطنين والمقيمين خلال شهر سبتمبر احتفالاً بالعيد الوطني السعودي في كل عام، حيث تتنافس العديد من شركات الطيران السعودية في تقديم أفضل العروض لديها وتقديم خصومات مميزة على رحلات الطيران الداخلي وأيضًا الرحلات المتجه إلى العديد من المدن والعواصم العالمية سواء في الدول العربية والأجنبية ،كما تقوم العديد من الشركات الأخري والبراندات العالمية بتقديم أفضل العروض لديها احتفالاً بهذا اليوم، ومن المعروف أن العيد السعودي يكون يوم ألأربعاء القادم والموافق يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر من ويتم الاحتفال به كل عام، وذلك بمناسبة ذكرى توحيد أراضي المملكة وليتذكر الأجيال الجديدة هذا الإنجاز، وتقوم الجهات المعنية في مثل هذا اليوم بعمل بعض العروض والحفلات.

عروض طيران اليوم الوطني

من خلال المقال يمكنك التعرف علي عروض المطاعم ، أما عن عروض اليوم الوطني الخطوط السعودي عن الرحلات الخارجية فهي كالتالي:

الرياض إلى إسطنبول يبدأ من 1574 ريال سعودي خلال إجازة العيد الوطني.

الرحلات من الرياض إلى الدار البيضاء بسعر يبدأ من 2366 ريال سعودي بداية من 23 سبتمبر.

من الرياض إلي هولندا بسعر 1996 ريالاً سعودي بداية يوم 23 سبتمبر وحتي 26 سبتمبر.

الرياض إلى أذربيجان بدءًا من سعر 1505 ريال سعودي.

الرحلات من الرياض إلى لندن بسعر 1845 ريال سعودي.

الرحلات من جدة إلى الإسكندرية بأسعار تبدأ من 962 ريال سعودي.

من جدة إلي دبي بداية من سعر 982 ريال سعودي للذهاب والعودة .

جدة القاهرة بداية من 1631 ريال سعودي.

الرياض إلى القاهرة ذهاب وعودة فهي تبدأ من سعر 2061 ريال سعودي.

من الرياض إلي بانكوك ذهاب وعودة بداية من سعر 3838 ريال سعودي.

عروض طيران اليوم الوطني

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أمأ عن أفضل العروض الداخلية التي تقدمها شركات الطيران كـ عروض اليوم الوطني الخطوط السعودية في المملكة فهي كالتالي: