نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وزارة الدفاع تجنيد موحد 1444 للرجال والنساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن رابط تقديم تجنيد وزارة الدفاع على محرك البحث الشهير “جوجل”، وقد أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن فتح باب التقديم للتجنيد الموحد للرجال والنساء لعام1444هـ للوظائف العسكرية على رتب جندي وعريف ورقيب، وذلك طبقاً لشروط وتفاصيل معينة سنوضحها لكم خلال المقالة بالتفصيل، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تسعى جاهدة وحريصة كل الحرص على توفير أكبر عدد من الوظائف الحكومية والعسكرية للشباب السعودي طبقاً لمؤهلاتهم العلمية بهدف تقليل أعداد البطالة طبقاً لرؤية السعودية 2030م بالإستفادة من طاقات وجهود الشباب للمشاركة في جعل المملكة العربية السعودية أحد أكبر الدول الإقتصادية في العالم، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كافة الخطوات اللازمة لإجراء التقديم على الوظائف المعلنة بوزارة الدفاع في إطار حرصنا على موافاتكم بأحدث الوظائف الحكومية والعسكرية، فتابعونا.

تقديم وزارة الدفاع تجنيد

يُمكن لكل الرجال والنساء في المملكة العربية السعودية الراغبين في التقديم للتجنيد الموحد لوزارة الدفاع التقديم ابتداءاً من يوم الأحد 1444/04/05هـ الموافق 2022/10/30م، فقط قم بالضغط على رابط التقديم المظلل ليتم نقلك إلى الصفحة المخصصة، ومن الجدير بالذكر أن التقديم يتم بشكل إلكتروني للتسهيل على الشباب في إطار خطة التحول إلى الحكومة الذكية.

شروط التقديم

يجب أن تتوفر العديد من الشروط للرجال والنساء الراغبين في التقديم للتجنيد الموحد على رتب جنيد وعريف ورقيب بوزارة الدفاع، ونوضح لكم أبرز الشروط اللازمة كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والأصل.

لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

ألا يكون موظفاً في القطاع الحكومي.

أن يتمتع بحسن السير والسلوك.

أن يكون لائقاً طبياً ولا يقل طوله عن 160 سم وللنساء 155سم.

ألا يكون المتقدم متزوج من غير سعودية.

ألا تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي.

اجتياز كافة الإختبارات والمقابلات الشخصية.

وأخيراً نرجو أن نكون كتبنا لكم مقال مفصل ومميز وبه كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بهذا الموضوع الهام والذي يشغل بال الآلاف من الشباب السعودي، ويُمكنكم التواصل معنا والإستفسار عن أي سؤال عبر خانة التعليقات بالأسفل، فقط قم بترك تعليق بسؤالك وسنقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن