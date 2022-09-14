نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حجز موعد وتعديله أبشر المرور 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصه أبشر المرور تقدم الكثير من الخدمات المرورية مثلها مثل الأحوال المدنية والجوازات، التي يقوم الكثير من قائدي المركبات في البحث عنها وذلك من أجل تحقيق تلك الخدمات إلكترونيا عن طريق شبكة الأنترنت دون اللجوء إلى الذهاب إلى المقرات الحكومية المتوفر بها الخدمة التي ترغب بها وذلك توفيراً للجهد والوقت، لكن بعض الحالات سوف تتطلب منك القيام ببعض المقابلات وذلك لإنهاء بعض الأوراق في مقر الإدارة العامة الخاصة بالمرور وذلك في حالات خاصة يمكنك الحصول علي جميع الخدمات التي تحتاج إليها عن طريق absher سوف نشرح لك بالتفصيل كيفية إنهاء جميع خدمات المرور عن طريق الموقع الرسمي لخدمات المرور.

حجز موعد المرور أبشر

تقدم بوابة أبشر الحصول على مجموعة من الخدمات المرورية المهمة التي يبحث عنها أصحاب المركبات والمقيمين في الدولة السعودية، من تجديد رخص القيادة المنتهية، وتصريحات المرور وبدل الفاقد والتالف يمكنك حجز موعد مع إمكانية تعديل هذا الموعد وطباعة تقرير الحوادث ومعرفة قيمة المخالفة المرورية وأين حدثت والكثير من التفاصيل المتعلقه بهذه المخالفة لقائد السيارات في المملكه العربيه السعوديه.

رابط حجز موعد أبشر المرور

تسجيل الدخول عبر بوابه أبشر الإلكترونية. بعد ذلك يجب عليك إدخال أسم المستخدم الخاص بك وكلمه المرور. الضغط على التبويب تسجيل الدخول. سوف يتم إرسال رمز تحقق عبر الجوال الخاص بكم يرجي إدخاله في المربع المخصص له. بعد ذلك الضغط على تبويب متابعة، سوف يظهر أمامك واجهة حساب ابشر. من خلال التبويب المواعيد قم بالضغط على زر المزيد. ثم الضغط على تبويب حركة المرور. الأن سوف يتم تحويلك إلى الصفحة المخصصة لخدمة تعديل المواعيد. حجز موعد جديد يمكنك تحديد الخدمة التي ترغب بها. ثم تحديد المنطقة التي تسكن بها ومن ثم الضغط على التالي. إختيار أقرب فرع لك ثم تختار التاريخ الذي سوف تحتاج إليه للإستفادة من الخدمة التي ترغب بها.

تعديل موعد الحجز