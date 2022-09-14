خطوات الاستعلام عن برنامج دعم الريف برقم الهوية 1444 والشروط المطلوبة

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عمر شويل - جدة برنامج دعم الريف برقم الهوية 1444 يعتبر برنامج ريف من أكثر البرامج الصديقة لأصحاب الحيازات الصغيرة وقد بدأ بهدف تطوير الحياة الزراعية في الريف السعودي. يسعى البرنامج إلى تقليل الدعم المقدم إلى المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة إلى الحد الأدنى مع تعظيمه من خلال دمجهم في بيئة أعمال تحفز التنمية وخلق فرص العمل وتقديم مساهمات لتحسين مستوى معيشة الأسر في المناطق الريفية.تطوير الحياة الزراعية في الريف السعودي. كما تهدف إلى ضمان الأمن الغذائي وإرساء أساس متين للنمو الاقتصادي.

برنامج دعم الريف برقم الهوية 1444

برنامج دعم الريف الزراعي هو أحد البرامج الحكومية الخاصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، وقد تم إطلاق البرنامج كجزء من دعم صغار المزارعين في السعودية، وكذلك الأسر المنتجة والمربين حيث يقدم البرنامج معونة تصل إلى 10٪ من قيمة المشروع الزراعي للشخص، من أجل تطوير الحياة الزراعية في الريف.

خطوات الاستعلام عن برنامج دعم الريف برقم الهوية

يقدم برنامج ريف قروضًا بدون فوائد للمزارعين وصغار التجار الزراعيين، حيث يقوم بدعم دعم مشاريع العسل، والمشاريع الصغيرة في قطاع المحاصيل البعلية والبن والفاكهة والاسر المنتجة ويمكن الاستعلام عن برنامج دعم الريف بالاستعانة بالخطوات التالية:

قم بزيارة موقع برنامج ريف الرسمي

تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

انقر فوق تسجيل الدخول.

تعريف الخدمات الإلكترونية.

اسأل عن دعم Reef برقم الهوية.

أدخل المعلومات المطلوبة وهي رقم الهاتف ورقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ثم ادخل رمز التحقق وكلمة السر

ثم اضغط على خيار البحث.

بعد ذلك ، سيتم عرض جميع المعلومات حول برنامج دعم Reef.

شروط الحصول على دعم ريف 1444

حدد برنامج دعم الريف شروطًا معينة يجب تلبيتها للاستفادة من الدعم الذي يقدمه، ومن أهم هذه الشروط: