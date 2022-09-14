خطوات الاستعلام عن برنامج دعم الريف برقم الهوية 1444 والشروط المطلوبة

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عمر شويل - جدة برنامج دعم الريف برقم الهوية 1444 يعتبر برنامج ريف من أكثر البرامج الصديقة لأصحاب الحيازات الصغيرة وقد بدأ بهدف تطوير الحياة الزراعية في الريف السعودي. يسعى البرنامج إلى تقليل الدعم المقدم إلى المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة إلى الحد الأدنى مع تعظيمه من خلال دمجهم في بيئة أعمال تحفز التنمية وخلق فرص العمل وتقديم مساهمات لتحسين مستوى معيشة الأسر في المناطق الريفية.تطوير الحياة الزراعية في الريف السعودي. كما تهدف إلى ضمان الأمن الغذائي وإرساء أساس متين للنمو الاقتصادي.
برنامج دعم الريف برقم الهوية 1444
برنامج دعم الريف الزراعي هو أحد البرامج الحكومية الخاصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، وقد تم إطلاق البرنامج كجزء من دعم صغار المزارعين في السعودية، وكذلك الأسر المنتجة والمربين حيث يقدم البرنامج معونة تصل إلى 10٪ من قيمة المشروع الزراعي للشخص، من أجل تطوير الحياة الزراعية في الريف.
خطوات الاستعلام عن برنامج دعم الريف برقم الهوية
يقدم برنامج ريف قروضًا بدون فوائد للمزارعين وصغار التجار الزراعيين، حيث يقوم بدعم دعم مشاريع العسل، والمشاريع الصغيرة في قطاع المحاصيل البعلية والبن والفاكهة والاسر المنتجة ويمكن الاستعلام عن برنامج دعم الريف بالاستعانة بالخطوات التالية:
- قم بزيارة موقع برنامج ريف الرسمي
- تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.
- انقر فوق تسجيل الدخول.
- تعريف الخدمات الإلكترونية.
- اسأل عن دعم Reef برقم الهوية.
- أدخل المعلومات المطلوبة وهي رقم الهاتف ورقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ثم ادخل رمز التحقق وكلمة السر
- ثم اضغط على خيار البحث.
- بعد ذلك ، سيتم عرض جميع المعلومات حول برنامج دعم Reef.
شروط الحصول على دعم ريف 1444
حدد برنامج دعم الريف شروطًا معينة يجب تلبيتها للاستفادة من الدعم الذي يقدمه، ومن أهم هذه الشروط:
- أن يكون المتقدم سعوديًا أو يحمل بطاقة تداول في المملكة.
- وجود وثائق تؤكد الحق في مزاولة مهنة الزراعة ، ويجب اعتبارها من بين الوثائق التي يعتبرها برنامج الريف.
تقديم التزام للعمل مع جميع شروط برنامج ريف للصحة والتقنية.
- ألا يعمل المتقدم في القطاع العام أو الخاص.
- يجب ألا يقل عمر مقدم طلب الدعم عن 21 عامًا.
- يجب ترشيح العمال الزراعيين.
- تقديم حساب بنكي باسم مقدم الطلب ويجب تسجيله على المنصة الإلكترونية.
- يجب أن يكون مكان إقامة المتقدم في المناطق التي يغطيها دعم البرنامج.
- عدد البرامج المدعومة والتي يجب ألا تتجاوز مزايا مقدم الطلب منها ثلاثة.
- إضافة المعلومات الشخصية والفنية من خلال المنصة الإلكترونية.
- يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لمبلغ الدعم السنوي لبرنامج ريف 54000 ريال سعودي.
- ألا يتجاوز إجمالي الدخل الشهري الذي يتقاضاه المتقدم 6000 ريال سعودي.
- إرسال طلب دعم من خلال النظام الأساسي عبر الإنترنت فقط.
- ألا يقوم مقدم الطلب بزراعة منتجات زراعية غير قانونية للحصول على دعم متقدم.
- كما يحق للجنة المختصة وضع شروط أخرى.
- الامتثال لجميع اللوائح العامة والخاصة في كل قسم.
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