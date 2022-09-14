نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شانجان CS85 ليمتد 2023 تفرض فخامتها بتصميمها وقسط شهري 400 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفرض سيارة شانجان CS85 ليمتد 2023 نفسها في السوق السعودية بقوة . يأتي هذا بفضل فخامتها وتصميمها الجذاب ومزايا الأمان المتطورة والعالية. وتعتبر هذه السيارة امتداد لسلسة سيارات cs من شانجان والتي تشمل حلقات ممتدة من شانجان cs35 الرائعة والصغيرة. وصولًا إلى عملاق سيارات الفئة شانجان cs95 بكافة فئاتها وموديلاتها المختلفة. كما تعتبر وسائل الأمان والسلامة كلمة السر في 2023 changan CS85 limited. فضلا عن التجهيزات الداخلية والتصميم الخارجي الذي يخطفك من أول نظرة.

مواصفات سيارة شانجان 2023 changan CS85 limited

رغم أن محركها التيربو سعة 2.0 لتر فقط إلا أنه قادر على توليد قوة حصانية تصل إلى 233 حصانًا. وهي قوة كافية لجعل المحرك يولد عزم دوران يصل إلى 360 نيوتن في المتر. بمحركها GDI تنضم changan CS85 limited إلى قائمة سيارات شانجان التي تستعمل المحرك ذو الأصول الإنجليزية والحاصل على براءة اختراع من شانجان. السيارة تأتي بنظام الدفع الأمامي المعزز بنمطين من القيادة الرياضية والعادية. وهي بذلك تمنحك تجربة فريدة لاختبار قدرات السيارات الصينية على الطرق السريعة وداخل المدن على حد سواء.

عوامل السلامة والأمان

تزخر changan CS85 بالعديد من عوامل السلامة والأمان التي قد يتغاضى البعض عنها ويركز على السعر. ومن بين هذه المزايا ما يلي:

تم تزويد السيارة بنظام التحذير عند خروج السيارة عن مسارها. ما يحقق قدر كبير من الأمان من خلال الثبات على مسار السيارة ومنع انحرافها بسبب انشغال السائق أو السهو.

كما تم تزويد سيارة شانجان بنظام التحذير الأمامي لمنع السيارة من الاصطدام من الامام في حالة انشغال السائق.

أيضا تم تزويد السيارة بعدد 4 كاميرات مع نظام APA 4.0 . بينما يساعد هذا النظام السيارة في الاصطفاف الذاتي يمكنك تجنب الكثير من عناء ركن السيارة.

سعر شانجان CS85 ليمتد 2023

يبدأ سعر شانجان CS85 ليمتد في السعودية عند 100 ألف ريال. وبعد إضافة الضريبة على السيارات الجديدة يصل سعر changan CS85 إلى 115 ألف ريال. أما سعر التقسيط فيتوقف على قيمة الدفعة المقدمة بشكل رئيس . بينما في حالة سداد 50% من سعر السيارة نقدًا يمكن التقسيط بـ300 ريال. ويمتد التقسيط حتى 10 سنوات ويسدد الباقي في نهاية التمويل.

شانجان CS85 ليمتد 2022

أما سعر شانجان CS85 ليمتد 2022 في السعودية فيبدأ من 94 ألف ريال بدون الضريبة. وبعد إضافة الضريبة يمكن الحصول عليها بسعر 108 آلاف ريال. والفارق في السعر بين الطرازين ليس بالكبير. مع العلم أن الاختلافات بين كلتا السيارتين ليست عظيمة للغاية . لكن هناك فئة من المشترين تبحث عن السيارات الجديدة مهما كلفها الأمر.