نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات وشروط تجديد الرخصة المهنية للمعلمين وموعد إلاختبارات 1444 – 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تجديد الرخصة المهنية للمعلمين 1444، التي أعلنت عنها هيئة تقويم التعليم والتدريب المهني علي لسان الدكتور عبد الله السعداوي مدير إدارة إلاختبارات بالهيئة العامة للقياس والذي أكد أن موعد اختبارات الفوج الأول في الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات في الأول من شهر 4 القادم 1444.

حيث ذكر الدكتور عبدالله السعداوي عبر مداخلة هاتفية علي “قناة الإخبارية” والذي أكد علي أن المعلم هو الارتكاز الفعلي لتطوير جميع قطاعات المملكة، لذا أكد علي ضرورة اجتياز المعلمين والمعلمات الرخصة المهنية، والتي تعد وثيقة مصدقة لحاملها من المعلمين والمعلمات للعمل وأيضا للترقيات، وأكد أن الرخصة المهنية للمعلمين يجب أن يتم تحديدها كل خمس سنوات.

أهداف الرخصة المهنية للمعلمين

تتعدد أهداف ومميزات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية عديدة والتي نذكر لكم أهمها:



الترقي من معلم ممارس إلي معلم ثم إلي سلم الترقيات بكل سهولة.

خلق بيئة تنافسية بين المعلمين والمعلمات واكتساب الخبرات والمهارات والذي يحقق رؤية المملكة العربية السعودية 2030م.

تعزيز كفاءة الأداء الوظيفي والتعليمي للمعلمين والمعلمات.

المساعدة في تحقيق مستهدف المملكة في خلق أجيال تعليمة متميزة.

حيث تسعى وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة تقويم التعليم والتدريب على دعم المعلمين والمعلمات ماديا حيث يعد المعلمين والمعلمات هي الارتكاز الأكبر في كل مؤسسات المملكة العربية السعودية، لذا حددت الوزارة زيادة رواتب المعلمين طبقا لائحة التعليم الجديدة، التي تم تطبيقها منذ فترة طويلة، طبقا لما أعلنته هيئة تقويم التعليم والتدريب.

شروط الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين

تعد أهم شروط الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين هي اجتياز المعلمين والمعلمات اختبارات قياس القدرات المهنية والتربوية والتخصصية، وبعدها يتم التسجيل فى نظام الرخصة المهنية لمدة ثلاث سنوات، كما يتم إصدار رخصة ممارس للذين نجحوا في الإختبارات وحصلوا علي درجات ما بين 50 إلي 69 درجة، وأما الذين نجحوا وحصلوا علي درجات ما بين 70 إلى 79 درجة فيتم إصدار لهم رخصة متقدم، وأما الذين حصلوا على درجات ما بين 80 إلي 100 فيما إصدار رخصة خبير، حيث الهيئة تقويم التعليم والتدريب على تقديم حوافز مالية للمعلمين والمعلمات في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة.



كيفية الإستعلام عن الحالة الوظيفة والراتب

وفقاً إلى نظام فارس يتمكن المعلمين والمعلمات من الإستعلام عن الراتب والحالة الوظيفية من خلال الخطوات التالية:

الدخول علي نظام فارس

الضغط علي صلاحية الخدمة الذاتية للمعلمين.

إختيار خدمة الرواتب والبدلات.

ثم القيام بإستخراج تعريف بالراتب.

ثم تحديد نوع التعريف والجهة.

بعد إتباع هذه الخطوات ستظهر إليك قيمة الراتب والدرجة والمرتبة الوظيفة بالإضافة إلى تاريخ بداية الخدمة.

موعد اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات لعام 1444

كشفت مؤخراً هيئة تقويم التعليم والتدريب المواعيد الرسمية الجديدة للاختبارات في الرخصة المهنية للمعلمين، وذلك في الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي، وجاءت المواعيد الجديدة كالتالي:

الاختبار التربوي العام: يبدأ من 17 / 4 / 1444 ويستمر حتي 20 / 4 / 1444.

موعد اختبار التخصص: يبدأ في 28 / 6 / 1444 ويستمر حتي 3 / 7 / 1444.

إلى هنا وصلنا الختام نرجو من الله أن نكون وفقنا في شرح مميزات وشروط تجديد الرخصة المهنية للمعلمين وموعد إلاختبارات.