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عمر شويل - جدة رقم الاستعلام عن حساب المواطن الجديد 1444 .. يتسائل المواطنون في المملكة العربية السعودية والمواطنات والأسر المستفيدة من حساب المواطن البرنامج الدعمي السعودي عن الرقم الخاص بالاستعلام عن الصرف الخاص بحساب المواطن وذلك بعد إجراء بعض التحديثات والتعديلات الأخيرة الخاصة بالدعم والتي تم الإعلان عنها من قبل البرنامج للتسهيل والتيسير على المواطنين بالعديد من الطرق والأساليب للتواصل مع المواطن مثل أرقام الهاتف الجوال من أجل الاستفسار والشكاوي والاعتراضات بخصوص الدعم وكذلك كل ما يخص الشروط وغيرها وكانت إدارة حساب المواطن السعودية قد أعلنت في وقت سابق أن يوم العاشر من كل شهر ميلادي سيكون موعدًا ثابتًا لصرف الدعم الخاص بالبرنامج للأسر المستفيدة والمستحقة .

رقم الاستعلام عن حساب المواطن الجديد 1444

وكذلك قد أعلنت الإدارة التي تتحكم وتدير برنامج حساب المواطن المواعيد التي يمكن فيها استقبال.

المكالمات التي تخص الاستفسارات وكذلك الشكاوي من المواطنين للتواصل معهم من.

خلال خدمة العملاء المقدمة من برنامج حساب مواطن فيكون الخط متاحًا لدى الموظفين.

من الثامنة صباحًا كل يوم وحتى الساعة العاشرة مساءً فمن يريد طرح التساؤلات أو الاستفسارات.

أو معرفة التفاصيل الاتصال بالرقم الموحد والخاص بالحساب علمًا بأن الموظفين.

متاحين من الأحد وحتى الخميس الجمعة والسبت إجازة رسمية و.

إذا كنت تريد أن تعرف الرقم الخاص بخدمة العملاء والموحد هو 19912.

وبالنسبة للشروط التي تخص الأهلية في حساب المواطن فعليه أن لا يكون من المستفيدين بدور الإيواء.

أو متواجد في أحد السجون السعودية وكذلك يشترط أن يكون الشخص المتقدم للحصول.

على حساب المواطن من جنسية سعودية وأن يكون الشخص الذي يرغب في الحصول .

على هذا الدعم مقيمًا وله سكن دائم داخل حدود إقليم المملكة العربية السعودية ولا يخرج مدة أكثر من 90 يوم.

يمكنك الاستعلام عن حساب المواطن عن طريق رقم الهوية وذلك باتباع هذه الخطوات.

قم بالتوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بـ حساب المواطن واختر كلمة حسابي.

وكتابة استعلام وبعدها قم بالضغط على خدمة الاستعلام برقم الهوية الوطنية.

وبعدها قم بتسجيل رقم الهوية وفي المكان المخصص لها واسم المستخدم .

وكذلك كلمة السر أو المرور وبعدها قم بكتابة رمز التحقيق المرئي الذي أمامك واختر كلمة استعلام.