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عمر شويل - جدة فئات استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الجديد .. يتسائل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن البرنامج الخاص بالضمان الاجتماعي المطور والفئات التي تستحق الاستفادة من هذا الضمان بعد التعديلات الأخيرة وكذلك كيفية التسجيل وما هي المزايا الخاصة بهذا البرنامج وشروط التسجيل في طلب الحصول على الضمان الاجتماعي وقد وضحت وزارة الموارد البشرية وكذلك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن الفئات التي تستحق الصرف الخاص بالضمان الاجتماعي المطور والجديد واشترطت فيهم شروطًا خاصة بالنسبة للأفراد الذين يرغبون في الحصول على الطلب فيتم كتابة الطلب بالاستمارة التي تختص بالتسجيل إلكترونيًا وسيتم مراجعة الطلب في الحال والرد على صاحب الاستمارة .

فئات استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

وقد حدد برنامج الضمان الاجتماعي عددًا من الشروط التي يجب أن تتوافر في الشخص قبل التسجيل.

في طلب الحصول على الضمان فالأشخاص الذين يحق لهم الطلب هم من لديهم إقامة دائمة .

ومستمرة في المملكة بجانب ذلك المرأة المتزوجة من رجل سعودي ويحمل جنسية أخرى.

إذا قامت بإنجاب أطفال سعوديين فلهم حق الإقامة وكذلك تقديم كافة الأوراق التي تقدم للمعلومات.

فدعونا نتعرف على الشروط :- أن تكون المرأة طالبة التسجيل في الضمان مطلقة أو أرملة.

من رجل سعودي ولديها أطفال سعوديي الجنسية وكذلك أن يكون لها إقامة دائمة داخل المملكة.

وتقدم دليل على الزواج بجانب كونها مطلقة من غير سعودي فيشترط إقامتها داخل الإقليم.

وبعد كتابة الاستمارة يمكن للفرد أن يستعلم ويستفسر عبر الرقم الخاص بالشكاوي.

أو التعليمات والشروط وكذلك المواعيد عبر الرقم الموحد وهو 9911

.وكذلك الرقم المجاني 8001222777 أو ارسال رسالة سواء بالبريد على 11157 كرمز بريدي.

أو صندوق بريد 12484.

وبالنسبة للطريقة التي يمكن من خلالها التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.

يمكنك الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالبرنامج أو لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتقوم بالضغط على كلمة الضمان الاجتماعي المطور.

بجانب كتابة استمارة الطلب الخاصة بالبيانات والمعلومات الشخصية .

وقم بكتابة الاسم بالكامل ورقم الجوال ورقم الهوية في الأماكن المخصصة لهم .

وبعدها ستظهر الشروط والضوابط والأحكام .

وقم بإدخال كلمة المرور الخاصة بالفرد والمستلمة في الرسالة عبر الهاتف.

وقم بإدخال الرمز واضغط على تحقيق.

وقم بتسجيل بيانات الملف الموحد.

وبعدها تكتب الدخل الشهري ومكان السكن وكل ما يخص إقامتك .

وبعدها تأكد من صحة المعلومات واضغط على استكمال.