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عمر شويل - جدة شروط الحصول على قرض كنف لربة المنزل السعودية.. الكثير من التساؤلات والعبارات البحثية على مواقع الإنترنت من المواطنين في المملكة العربية السعودية فيما يخص قرض كنف والمخصص لربات المنازل في المملكة وكيفية الحصول عليه والطريقة التي يمكن التقديم بها على هذا القرض بجانب الشروط الواجب توافرها في السيدة من أجل الحصول على قرض بنك التنمية الاجتماعية السعودي أو بنك التسليف سابقًا من أجل القرض المخصص للأرامل وكذلك المطلقات الواقعين في ضيق مالي ومشاكل تخص الديون كنوع من أنواع الدعم المقدم من المملكة وحكومة خادم الحرمين الشريفين لهم لمواجهة أعباء الحياة فتقدم لهم الحكومة عن طريق البنك عدة خدمات وكذلك مزايا جميلة عن طريق هذه القرض وهو أحد القروض الشهيرة للبنك الاجتماعي للتنمية والخاص بربات البيوت من الأرامل والمطلقات وهو يهدف لدفع المرأة من أجل عمل مشروع خدمي لهن لإكمال الحياة عليه .

قرض كنف لربة المنزل السعودية

ومن ضمن الشروط التي وضعها بنك التنمية الاجتماعية السعودي من أجل استحقاق المرأة .

أو ربة المنزل أو المطلقات وكذلك الأرامل لهذا القرض عدة شروط وأهمها : –

أن يكون العمر الخاص بالمرأة لا يقل عن 25 سنة وكذلك لا يصل 55 عام.

بجانب أن يكون الدخل الشهري الخاص بها لا يتجاوز 8 آلاف ريال سعودي .

وأن تكون المرأة المستفيدة من هذا القرض جنسيته سعودية.

بجانب حصولها على شهادة تخص الدخل الشهري.

وكذلك توضح حالتها الاجتماعية وفي حالة المطلقة.

يمكن حصولها بلا كفيل على القرض إن كان لها عمل في مؤسسة تابعة لهيئة الميزانية .

وتقوم طالبة القرض بتقديم نموذج من البريد به اسمها وتوقيعها .

وتوقيع موظف البريد بطلب القرض أو الدعم .

وكذلك الكفيل أن يقدم لها جميع البيانات والمعلومات التي تخصه كالحساب البنكي .

ولا يزيد عمر الكفيل عن 55 سنة واستيفاء شروط ربة المنزل.

وبالنسبة للأوراق المطلوبة من أجل الحصول على قرض كنف للمرأة وربة المنزل.

والمطلقات والأرامل أن تحضر نموذج 105 الذي يكون عليه ختم مكتب البريد.

وكذلك أن تقدم استمارة 104 أيضًا والتي تخص البريد بختمه.

ولا يكون قد مر على تلك الاستمار 60 يوم.

وكذلك بموافقة صاحب العمل وتقديم نسخة من الهوية الوطنية الخاصة بالمرأة.

ويشمل العنوان المسجل في البريد ورقم الآيبان الخاص بها .

والذي صدر من البنك مصدق عليه والشخصي وكذلك رقم الهاتف المسجل في حساب المرأة في أبشر.