نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الحصول على ايفون تقسيط من زين بسعر الكاش في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الحصول على ايفون تقسيط من زين بسعر الكاش .. يبحث الكثير من محبي الهواتف المحمولة الذكية وكذلك الجوالات الجديدة والإصدارات العملاقة الأحدث في سوق التكنولوجيا العربية والعالمية من مواطني المملكة العربية السعودية عن الطريقة التي يمكنهم من خلالها أن يشتروا الإصدارات الحديثة من هواتف آيفون وغيرها من الماركات العالمية للهواتف المحمولة بسعر الكاش لكن بالتقسيط والتي تتنافس في تقديم هذه الخدمة العديد من الشركات السعودية وكذلك المتاجر والمحال التجارية بجانب بعض البنوك أيضًا التي تمنح خدماتها للتقسيط على الأجهزة الذكية والجوالات المحمولة ونوضح كل ما يخص هذه الخدمة في السطور القادمة.

الحصول على ايفون تقسيط من زين

ومن أحد المنافسين في تقديم الخدمة الخاصة بتقسيط الآيفون وشراءه بدون زيادة بسعر الكاش.

هي شركة زيت للاتصالات السعودية والتي حازت على ثقة الكثير من المواطنين في المملكة العربية.

السعودية فتمنحهم أيضًا عدة خدمات والتي منها التقسيط .

وإذا كنت تتسائل عن طريقة طلب خدمة التقسيط.

من شركة زين فكل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية.

أن يقوم الفرد الراغب في شراء الجوال من زين سواء آيفون.

أو أي هاتف جوال آخر بالدخول إلى موقع زين الإلكتروني.

وبعد ذلك تقوم بالتصفح الخاص بالمتجر والاختيار .

والمفاضلة بين الجهاز الذي تريده والاستقرار عليه.

وستظهر أمامك الباقات التي تقدمها شركة زين للاتصالات .

ستقوم بتسديد قيمة الجوال عن طريق طرق الدفع بالبطاقة البنكية الائتمانية .

وبعد إتمام عملية الشراء قم بعمل اتصال بالبنك لتحويل العملية إلى عملية شراء بالتقسيط.

وبالنسبة للشروط الخاصة بتقسيط الآيفون فقد اشترطت شركة زين للاتصالات السعودية.

أن يكون الفرد الذي يريد الحصول على الآيفون من زيت بالتقسيط.

أن يكون عميل للشركة ويسدد آخر 3 فواتير.

بجانب ذلك أن يكون التصنيف الخاص به والائتماني يسمح له بالتقسيط.

وكذلك ألا يكون عليه رسوم خاصة بالشركة .

وأن يكون لديه بطاقة ائتمانية بنكية تخص مصارف المشاركة في التقسيط.

وكذلك أن يكون الجوال قيمته أعلى من 1000 ريال.

وذلك من أجل أن تقبل الاستفادة من خدمة التقسيط بدون فائدة من شركة زين.