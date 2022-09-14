نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي تسجيل الدخول عبر توكلنا الرابط الجديد للطالب والمعلم ب الطريقة الصحيحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي تسجيل الدخول عبر توكلنا بطريقة وخطوات بسيطة يمكن للطالب والمعلم الحصول على حساب جديد لكي يتمكنوا من تسجيل دخول منصة المدرسة التي تتبع وزارة التربية والتعليم السعودية وقد تم أستخدام المنصة التعليمية عام 2020 بعد جائحة كورونا التي اجتاحت دول العالم حيث أصبح وجود المنصات الإلكترونية واستخدام التكنولوجيا ضرورة لاستمرار المؤسسات، والقطاعات الحكومية لتسهيل الحياة على المواطنين في المملكة العربية السعودية ،وتعد مدرستي من أفضل المنصات التي صممت لخدمة القطاع التعليمي في المملكة.

تسجيل دخول منصة مدرستي عبر توكلنا

أثبتت منصة مدرستي نجاح كبير وتطور ملحوظ منذ أن تم إطلاقها وحققت الأهداف المطلوبة لاستمرار النظام التعليمي في المملكة من خلال برمجة نظام للتعلم عن بعد يماثل المدارس الواقعية

حيث يتم التواصل بين الطالب والمعلم والإدارة وولي الأمر من خلال ” منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية” ،ويستطيع المعلم والطالب استخدام المنصة بعد تسجيل دخول منصة مدرستي عبر توكلنا.

تسجيل الدخول منصة مدرستي للطالب عبر توكلنا

موقع وتطبيق توكلنا madrasati tawakkalna login يبحث عنه الكثيرون عبر الشبكة العنكبوتية من قبل الطلبة والطالبات في مراحل التعليم المختلفة من الابتدائي إلي الثانوي، والتعليم المتوسط وأيضاً المعلمين حتى يتمكن كلا الطرفين من تفعيل وتنشيط الحساب لدخول منصة مدرستي العودة إلى المدارس للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنصة من شرح المقررات الدراسية وعمل الواجبات.

مميزات منصة مدرستي

منصة مدرستي madrasati sa توفر التهيئة الذهنية والنفسية للطلاب ، عند بداية العام الدراسي الجديد وعودة الدراسة . اتاحت المنصة لجميع مستخدميها كافة الوسائل التعليمية الحديثة كما وفرت برنامج دراسي متكامل عن طريق تهيئة المنصة لتماثل الواقع. خلقت حالة من النقاش والتفاعل ومشاركة الأفكار بين الطالب والمعلم من خلال حلقات النشاط المدرسي والإثراء الفكري وتنمية المهارات. إجراء الاختبارات، وتوضيح المهام المطلوبة وكيفية توزيع درجات الطلاب. تقديم مجموعة من الأساليب التقنيات الحديثة لمساعدة الطالب على الفهم واستيعاب المقررات المدرسية.

وكذلك توضيح طريقة تنفيذها مع تحديد الساعة والأيام التي يستطيع فيها الطلاب التواصل مع المعلمين. استقدام كافة الوسائل التعليمية الحديثة التي تمكن الطالب من سرعة استيعاب المعلومات. تقوم الوزارة بتفعيل عدد من القنوات التي تساعد جميع الأطراف المشاركة على منصة المدرسة للتواصل بطريقة سلسة، ومنظمة أدت إلى نجاح المنظومة التعليمية. الحفاظ على الصحة ووقاية الطلاب من انتشار فيروس كورونا .

أدوات منصة مدرستي

تقدم المنصة عدد كبير من الأدوات التي يتم استخدامها من أجل مطابقة التعليم الواقعي مع نظام التعلم عن بُعد بحيث يتم استخدام تلك الأدوات من قبل الطلبة والطالبات والمدراء والمعلمين وأولياء الأمور بعد تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية ومن أهم أدوات منصة مدرستي:

الفصول الافتراضية-الجداول المدرسية التي تشمل الحصص الدراسية لمختلف مراحل التعليم-التقويم-تقيم الطلاب-المهام التعليمية-الاختبارات-المقررات -البريد إلاكتروني -بنك الأسئلة-الحضور والغياب-الأنشطة المدرسية.

كيفية تسجيل دخول منصة مدرستي عبر توكلنا

تطبيق توكلنا الإلكتروني يُمكن المعلم والطلاب من الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بهم للدخول إلى منصة مدرستي ويمكن عمل حساب على التطبيق عن طريق الجوال أوالحاسوب وإليكم خطوات التسجيل:

البحث عن موقع توكلنا عبر الإنترنيت. الضغط على رابط تسجيل دخول توكلنا. كتابة البيانات المطلوبة. النقر على أيقونة حسابي ثم بيانات مدرستي. قم بكتابة أسم المستخدم ثم انقر على مربع إرسال. يتم إرسال البيانات المدونة للطالب أو المعلم إلى منصة المدرسة. إرسال الرمز السري في رسالة نصية إلى الهاتف المسجل مسبقاً. يمكن الآن تسجيل الدخول إلي school المنصة التعليمية.

رابط تسجيل دخول منصة مدرستي الجديد1444

بعد تسجيل البيانات والحصول على الرقم السري الخاص بالمسجل من التطبيق توكلنا يتم التحويل مباشرة إلى منصة مدرستي الصفحة الرئيسية ويتبع مايلي: