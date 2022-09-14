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عمر شويل - جدة نتائج القبول في أبشر التوظيف الجوازات 2022 .. يقبل المواطنين في المملكة العربية السعودية على المواقع البحثية الموجودة على الإنترنت للبحث عن عبارات تخص القبول في أبشر وتوظيف أبشر ووظائف أبشر وكذلك الجوازات ونتائج القبول بها وذلك عقب إعلان مديرية الجوازات العامة في المملكة العربية السعودية النتائج الخاصة بأسماء المقبولين في مصلحة الجوازات فهي من أهم وأكبر قطاعات ومؤسسات المملكة ونوضح لكم في السطور القليلة التالية كيفية الاستعلام ومعرفة النتائج الخاصة بالقبول من خلال الموقع الإلكتروني وكذلك كافة الخطوات الخاصة بعملية الاستعلام.

نتائج القبول في أبشر التوظيف الجوازات 2022

والجدير بالذكر أن الهيئة أو المديرية العامة للجوازات تقدم خدماتها لملايين السعوديين .

في المملكة العربية السعودية والذي يقطنون الأراضي السعودية أو المقيمين خارجها.

فهي من أهم قطاعات وزارة الداخلية في حكومة خادم الحرمين الشريفين.

والتي مقرها الرياض وكل ما يخص التصاريح والإقامة والخروج.

والتأشيرات من مهامها بجانب أنها كانت تتبع للشرطة ثم انفصلت بعد ذلك لتكون قطاع مستقل من الوزارة.

وإذا أردت الاستعلام عن النتائج الخاصة بالقبول والمقبولين في بوابة أبشر الحكومية الرسمية.

بالمملكة العربية السعودية والتي تخش التوظيف في قطاع والهيئة العامة .

ومديرية الجوازات السعودية فقم باتباع الخطوات التالية:-.

قم بفتح المنصة الخاصة بأبشر الحكومية الرسمية والمخصصة للتوظيف.

وبعدها قم باختيار من القائمة الرئيسية كلمة الوظائف النشطة .

ثم قم بالضغط على كلمة وظائف المديرية العامة للجوازات السعودية .

ثم اختر الضغط على كلمة وظيفة جندي .

وقم بإدخال بياناتك الصحيحة في الأماكن المخصصة لها وبعدها اضغط على ارسال الطلب.

وبالنسبة للأسماء التي تظهر أمامك فيعتبر كلًا منهم مقبول في الوظائف المقدمة من هيئة الجوازات.

السعودية ويحدد له المقابلة الشخصية وعليه إحضار كافة الأوراق الشخصية .

والمستندات الرسمية التي تخصه وفيما يلي نذكر الأوراق التي تطلبها الهيئة من المقبولين.

الشهادة الدراسية وكذلك صورة منها و صور حديثة شخصية عددها 4 صور مكشوف الرأس.

بمقاس 4 في 6 بجانب أن يقوم بطباعة النموذج المخصص للمراجعة للتوظيف.

والموجود على المنصة أثناء المقابلة وكذلك يكون حاملًا لبطاقة الهوية الوطنية.

وكذلك صورة منها مع التأكيد على كونها سارية .