نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وشروط التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية الضمان المطور 1444| وأبرز خدماتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة الدعم والحماية الضمان الاجتماعي من أهم الصفحات الرسمية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور، والتي يتم من خلالها تسجيل ومتابعة طلبات الأسر الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية، من أجل الحصول وصرف مبالغ الدعم الشهرية، ممن يقل دخلهم عن الحد الأدنى للاحتياجات الأساسية، سواء كانوا أفراد أو أسر أو النساء المطلقات والأرامل وغيرهم، مع ضرورة استيفاء الضوابط والشروط الأساسية للتسجيل.

نظام الضمان الاجتماعي المطور 1444

منصة الدعم والحماية الاجتماعية الضمان المطور من البرامج التي وضعتها الحكومة بالسعودية لمساعدة الشريحة الأشد احتياجاً سواء كان أفراد أو أسر، وذلك من خلال الحصول على دعم مادي لتحسين ظروفهم المعيشية، وتتيح الموارد البشرية نظام الضمان الاجتماعي المطور 1444 الجديد، للتسهيل الحصول على الدعم وتسجيل المواطنين ودراسة الحالات المستحقة، ويبحث الكثير من المواطنين بعد فتح باب التسجيل عن كيفية التسجيل إلكترونيًا ورفع المستندات المطلوبة.

رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية

أما عن رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية فهو : https://hrsd.gov.sa، ثم إتباع الخطوات التي يعرضها عليك الموقع لاستكمال باقي خطوات التسجيل على منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد، مع العلم أنه يتم صرف المعاش للمستحقين يوم واحد من كل شهر ميلادي، مع إتاحة التسجيل حتى نهاية أكتوبر المقبل لمن ينطبق عليهم الشروط الأساسية، مع العلم أنه تم خلال الفترة الماضية، صرف زيادات جديدة للمستحقين.

شروط استحقاق الضمان المطور

أن يكون المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية ومقيم إقامة دائمة في المملكة.

إذا كان موظف يجب أن يكون الراتب الخاص به أقل من الحد الأدنى للدعم وهو 1100 ريال سعودي.

وإذا كان فرد في أسرة فيكون راتبه أقل من 550 ريال سعودي.

عدم امتلاك أصولة باهظة الثمن.

عدم التواجد في أي مراكز للإيواء الحكومية خاصة بالدولة أو مراكز الرعاية الاجتماعية.

جدير بالذكر أن الوزارة تستهدف حصول كل شخص مُستحق على معاش الضمان الاجتماعي المطور، من أجل تلبية الحد الأدنى من المتطلبات لجميع الأسر، مع توفير القدرة على مساعدة المواطنين في مواجهة أي كارثة أو حادث، وتقديم جميع الوسائل والإمكانيات التي توفر للأسر العيش حياة كريمة ومواجهة الغلاء.