نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ايفون 13 برو الوردي في جرير بالسعودية بخصم 30% في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ايفون 13 في مكتبة جرير بالسعودية، توفر أيفون 13 ال 128 عند مكتبة جرير فطرحت جرير الهاتف التابع لشركة آبل الأمريكية وذلك في شهر سبتمبر الجاري، وتوفر هاتف أيفون 13 باللون الوردي وذلك يعتبر من أفضل الألوان التي نالت إعجاب الكثيرين كما أنه توفر باللون الأزرق ويعتبر ذلك اللون من الألوان المفضلة عند محبي هواتف الآيفون الشهيرة واستطعنا في ذلك المقال أن نقدم إليكم معلومات عن هاتف الأيفون وتابعوا معنا.

وتعتبر مكتبة جرير من أكثر المؤسسات الكبرى المنتشرة في المملكة العربية السعودية التي تقدم العديد من التخفيضات والتنزيلات على جميع الأجهزة المنزلية وأجهزة كهربائيّة والجوالات المحمولة واليوم مكتبة جرير بالسعودية تقدم خصم كبير وهائل على أيفون 13 برو ذات اللون الوردي ويباع بالتقسيط أو بالنقدي وسنوضح من خلال السطور القادمة مميزات الهاتف آيفون 13 برو الوردي.

مواصفات أيفون 13 في مكتبة جرير بالسعودية:

حيث تقدم مكتبة جرير كل ما هو جديد من أسعار هواتف، اتسم أيفون 13 بالكثير من المميزات التي بفضلها حظي ذلك النوع من الهاتف على مكانة متميزة بين كافة أنواع الهواتف:

يقوم الهاتف بدعم شبكة الجيل الخامس.

يتوفر من ذلك الهاتف الكثير من الألوان وهما لون السماء في فترة الليل بالإضافة للون ضوء النجوم الجديد.

يتوفر مع ذلك الهاتف ضمان لمدة عامين كاملين من تاريخ شرائه من الشركة المصنعة.

يتسم بأنه ضد الأيفون نسبياً وذلك لأنه يحتوي على مادة واقية من الصدمات على الشاشة.

يشمل الهاتف على كاميرا خلفية 12+12 ميجا بكسل وحصلت تلك الكاميرا على الكثير من التحسينات من أجل أن تقدم صورة عالية الجودة بالتحديد في المساء.

أهم مزايا طلب هاتف أيفون 13:

يتم استلام الهاتف في فترة أقصاها أسبوع بداية من شهر أكتوبر مع العلم أنه لم يتم خسارة أموالك على الإطلاق ففي حالة التأخير يمكن استعادة الأموال بكل سهولة، فيتسم ذلك الهاتف بأداء قوي بنسبة 50%من أيفون 12 وبسهولة يأتي الهاتف إلى باب المنزل فهو على وصول في خلال أيام قليلة من طلبه.

سعر هاتف أيفون 13:

يصل سعر هاتف أيفون 12 إلى 3699 ريال سعودي وشامل ضريبة القيمة المضافة، فقامت الشركة الأمريكية بطرح هاتف الأيفون فقط بسعر 499 دولار أمريكي والهاتف متوفر بثلاثة إصدارات مختلفة وهما كلاً من 128 جيجا بايت ومساحة 256 جيجا بايت ومساحة 512 جيجا بايت، فهاتف أيفون 13 هاتف مميز ويمكنكم الآن الحصول عليه بكل سهولة من جرير وفي أي وقت يمكنكم التوجه إلينا وستحصلون على كل ما ترغبون فيه من هواتف محمول.

أسعار الجوالات الذكية في مكتبة جرير بالسعودية اليوم:

كل أسبوع يتم عرض العديد من الخصومات والعروض الهائلة في مكتبة جرير بالمملكة العربية السعودية بكل الفروع المنتشرة هناك، ومن خلال المقال والكلمات التالية سوف نوضح بعض العروض المقدمة للعملاء هناك في مكتبة جرير بالسعودية؛ عرض خاص على آيفون 13 برو ماكس الجديد بخصم يصل لـ 30%.

خصومات على الجوالات في جرير: