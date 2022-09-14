نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختبار القدرة المعرفية تسجيل والرسوم و والمواعيد عبر الموقع الرسمي e-services.qiyas.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن هيئة التعليم والتدريب بالسعودية تقوم بعمل اختبار يحدد القدرة المعرفية لكافة الجامعيين بشكل يساعدهم على أداء وظائفهم بشكل ما يتلاءم مع قدراتهم المعرفية، وبناء على ذلك يتم البحث المتواصل على اختبار القدرة المعرفية تسجيل وموعد هذا التسجيل.

اختبار القدرة المعرفية تسجيل

إن عملية التسجيل الإلكتروني في اختبار القدرة المعرفية تتم عن طريق تلك الخطوات التالية:

يقوم المتقدم بالتوجه مباشرة إلى الصفحة الرسمية للمركز الوطني للقياس عبر الانترنت.

بعد ذلك يقوم بتسجيل رقم السجل المدني الخاص به داخل مربع البيانات بصورة صحيحة.

ثم يقوم بإدخال كلمة السر الخاصة به، ومن ثم يقوم بالنقر على أيقونة تسجيل الدخول المتواجدة أسفل الصفحة.

بعد ذلك يقوم المتقدم بإدخال رقم الإقامة الخاص به.

ثم بعد أن يطلع على كافة الشروط والأحكام، فهنا يقوم بالدخول على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام.

بعد ذلك يقوم بالنقر على أيقونة التالي.

ثم بعدها يقوم باختيار المراكز واليوم المناسب له.

ومن بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة، فهنا تأتي خطوة الدخول على أيقونة تقديم طلب اختبار.

بعد ذلك يقوم بسداد الرسوم المالية المخصصة لإجراء الاختبار.

ثم بعدها يقوم المتقدم بالنقر على أيقونة تأكيد الحجز، وبالتالي تتم عملية التسجيل بالشكل الصحيح.

رسوم التسجيل في اختبار القدرة المعرفية

تم تحديد رسوم مالية معينة لإجراء الاختبارات القدرة المعرفية، وإليكم أبرز التفاصيل عنها بالصورة التالية:

تصل رسوم التسجيل في اختبارات القدرة المعرفية لطلاب الجامعة إلى حوالي 250 ريال سعودي.

بينما تتراوح رسوم التسجيل في أغلب الأحيان للحاصلين على شهادات جامعية ما بين ال 1444 ريال سعودي إلى 200 ريال سعودي.

موعد التسجيل في اختبار القدرة المعرفية

تم الإعلان عن مواعيد التسجيل في اختبارات القدرة المعرفية من قبل هيئة تقويم والتدريب، وإليكم أبرز المعلومات عن ذلك الأمر بالشكل الآتي:

سيبدأ فتح باب التسجيل يوم الاثنين 12/9/2022، والموافق بالهجري 16 صفر 1444.

وسينتهي موعد التسجيل لإجراء الاختبار يوم 15/10/2022، والموافق بالهجري 19 ربيع الأول 1444.

وسيتم إجراء الاختبارات يوم 15/11/2022، حتى يوم 17/11/2022.

إلى هنا نكون قد كشفنا لكم كافة المعلومات التي تدور حول اختبار القدرة المعرفية تسجيل، كما عرضنا أيضًا موعد فتح باب التسجيل وغلقه والذي تم الإعلان عنه من قبل المركز الوطني للتسجيل، ولكي يتم تقديم الطلب بالصورة الصحيحة، فهنا يجب علينا سداد بعض الرسوم والتي قمنا بذكرها في السابق.