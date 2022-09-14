نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعادة التسجيل بعد الحذف في حساب المواطن و الفرق بين الاهلية و الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضحت الحكومة السعودية بأن في حالة ثبوت عدم أهلية المستفيد من حساب المواطن، فهنا الأمر يستدعى مباشرة حذف حساب هذا المستفيد، كي يقوم البرنامج بالتحقق من البيانات المدخلة الخاصة بطلب المتقدم، وفي حال وجود أحقية للمستفيد، فبإمكانه رجوع حسابه مرة أخرى، وبناء على ذلك يتم البحث باستمرار عن طريقة إعادة التسجيل بعد الحذف في حساب المواطن داخل عمليات البحث، وهذا ما سنتطرق إليه بالتفصيل.

إعادة التسجيل بعد الحذف في حساب المواطن

إليكم طريقة إعادة التسجيل بعد الحذف وذلك في حال ثبوت أهلية المستفيد، فهذه العملية تتم عن طريق اتباع تلك الخطوات الآتية:

يقوم المتقدم في بداية الأمر بالتوجه مباشرة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بحساب المواطن على شبكة الانترنت.

بعد ذلك يقوم بإدخال طلبه وتعبئته عند إعادة التسجيل مرة أخرى.

ثم يقوم بعدها بإدخال كافة البيانات الخاصة به والتي يطلبها الموقع منه.

بعد ذلك تأتي خطوة الدخول على أيقونة تقديم الطلب.

بذلك تتم عملية إعادة التسجيل بعد الحذف بصورة صحيحة.

هل هناك فارق بين الأهلية والاستحقاق في برنامج حساب المواطن؟

نعم، هناك فارق واضح ما بينهما، فمن الممكن أن يكون الشخص مؤهل تمامًا وقيمة استحقاقه داخل برنامج حساب المواطن صفر، وهذا ما سنتطرق إليه بالصورة الآتية:

الأهلية تعني أن المتقدم قد توافر به كافة الشروط الخاصة بقبول طلبه والتي تم تحديدها من جانب الحكومة السعودية.

التي تتمثل في أن يكون سعودي الجنسية ومقيم بها دائمًا، ولديه دخل شهري معين، وليس لديه أي سجلات تجارية باسمه.

بينما الاستحقاق يعني القيمة المادية التي يتحصل عليها المستفيد من وراء تلك الخدمة الاجتماعية.

بالتالي فالدعم يختلف من مستفيد لآخر، نظرًا لعدد أفراد كل أسرة ومجموع الدخل الشهري لها.

وفي الختام نكون قد تناولنا بالتفصيل طريقة إعادة التسجيل بعد الحذف في حساب المواطن، كما عرضنا أيضًا الفارق الواضح ما بين الأهلية والاستحقاق داخل برنامج حساب المواطن بالسعودية، فحساب المواطن يعطي الدعم المادي لمن هو أكثر احتياجًا من غيره تنفيذا لروية خادم الحرمين الشريفين 2030 من اجل غداً افضل.