نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر قياس نشر رابط تسجيل اختبار القدرات المعرفية 1444 وجدول المواعيد بحسب “هيئة تقويم التعليم والتدريب” Qiyas في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرح مصدر مسؤول عن “هيئة تقويم التعليم والتدريب” عن فتح رابط تسجيل اختبار القدرات المعرفية 1444 بحسب جدول مواعيد التسجيل المحددة من قبل هيئة تقويم التعليم السعودية بحسب التقويم الدراسي الجديد 1444 .

مع توضح اهم الشروط، التي نوضحها لكم خلال مقالنا اليوم من أجل الشروع في اختبار القدرة المعرفية الذي يعتبر من أهم الاختبارات اللازمة لجميع المتقدمين على الوظائف، والمؤهلين للترقيات.

جدول مواعيد التسجيل في اختبار القدرات المعرفية 1444

عزيزي الباحث عن رابط تسجيل القدرات، ناكد لك أن هيئة تقويم التعليم والتدريب قد قامت بتحديد مواعيد اختبار القدرات المعرفية 1444، وتلك المواعيد كما يلي:

أولا يبدأ التسجيل بالقدرات المعرفية في يوم الاثنين الموافق 12 سبتمبر 2022 الموافق 16 صفر 1444 هـ.

ثم يتم إغلاق باب التسجيل في يوم السبت الموافق 15 أكتوبر 2022 الموافق 19 ربيع الأول هـ .

أما الاختبارات الورقية فيتم عقدها في يوم الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر 2022 م الموافق 21 ربيع الآخر 1444 هـ .

أيضًا تستمر الاختبارات إلى يوم الخميس الموافق 17 من نوفمبر 2022 م الموافق 23 ربيع الآخر 1444 هـ.

رابط تسجيل اختبار القدرات المعرفية 1444

يمكنك أن تقوم بالتسجيل عبر رابط التسجيل فى اختبارات القدرات المعرفية من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية تقوم بالدخول على رابط موقع المركز الوطني للقياس.

ثم تقوم بالنقر على زر سجل الآن.

بعد ذلك تقوم بتعبئة كل البيانات المطلوب منك كتابتها وهي كما يلي: المعلومات الأساسية. ثم المعلومات الشخصية. كذلك معلومات الدراسة. أيضًا معلومات اكتمال العملية.

كما يجب الحرص على التأكد من أن كافة البيانات تتم كتابتها بالطريقة الصحيحة بدون أي أخطاء.

بالانتهاء من تلك الخطوات يكون قد تم إنشاء الحساب الخاص بك في مركز القياس بنجاح.

وبعد ذلك تظهر لك الصفحة الرئيسية وفي أسفلها كافة الاختبارات التي يمكن التقديم عليها.

ثم تقوم بالنقر على الاختبار الذي ترغب في التسجيل به لإنهاء خطوات التسجيل.

أيضًا سوف تظهر لك كل الشروط والضوابط التي تتعلق بالاختبار.

كذلك تقوم بالنقر على زر تسجيل.

خطوات سداد رسوم اختبار القدرة المعرفية 1444

شروط التسجيل في اختبار القدرات المعرفية

إن هيئة التقويم والتعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية قد قامت بتحديد مجموعة من الشروط الهامة التي يجب أن تتوافر في جميع المتقدمين لخوض اختبارات القدرات المعرفية، وتلك الشروط جاءت كما يلي:

لابد أن يكون المتقدم لتأدية اختبار القدرة المعرفية حامل للجنسية السعودية.

كما يجب أن يلتزم بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية.

ثم يقوم بالدخول إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بالمركز الوطني لمتابعة كل مواعيد التسجيل.

وبعد ذلك يمكنه متابعة كل الإرشادات في قاعة الاختبارات التابعة للمركز.

كذلك يمنع أن يقوم بإحضار الآلة الحاسبة في وقت الاختبار.

بالإضافة إلى أهمية الالتزام بالزي السعودي.

سوف نتابع معكم نتائج اختبارات القدرات الورقي 1444 بعد إعلان صدور النتائج رسميا ، وإلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن موضوع اليوم وقد وضحنا لكم رابط التسجيل فى اختبارات القدرات المعرفية واهم الشروط المطلوبة للتسجيل، ومواعيد التسجيل وبدء الاختبارات.