نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة تويوتا كورولا مستعملة بسعر مغري في السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة سيارة تويوتا كورولا مستعملة من أفضل السيارات التي يمكن شراؤها في المملكة العربية السعودية لمن يرغب في امتلاك سيارة استعمال خفيف بسعر مناسب لميزانيته، حيث أنها تمتلك عدة مميزات ومواصفات عالية وعلى الرغم من ذلك فإن سعرها لا يتعدى 7 آلاف ريال سعودي، وهو سعر تنافسي للغاية بالنسبة لهذه الماركة من السيارات المستعملة، وفي المقال نستعرض من خلال موقع ثقفني في الفقرات التالية العروض والتخفيضات على السيارة بإصداراتها المختلفة 2005، 2006، 2007.
سيارة تويوتا كورولا مستعملة إصدار 2005
تتمتع السيارة بعدة مميزات تجعل سعرها مناسب للغاية، حيث أنها استعمال خفيف، ومن أبرز مزاياها ما يلي:-
- الهيكل الخارجي خالي تمامًا من الخدوش والصدمات، كما أنها خالية أيضًا من أي عيوب من الداخل.
- كما أن قوة المحرك 1600 CC.
- المسافة التي تقطعها السيارة 175 ألف كيلو متر مربع.
- مزودة بفرامل تمنع إنزلاق لسيارة أثناء القيادة.
- لون السيارة من الخارج فضي، ومزودة بجهاز إنذار ضد السرقة.
- فرش السيارة من الداخل مصنوع من أفضل أنواع الأقمشة.
- مزودة بتكييف يوزع الهواء بكفاءة عالية.
- سعر السيارة نقدًا 5 آلاف ريال، وفي حالة الرغبة في التقسيط، فإن سعرها يصبح 7 آلاف ريال سعودي.
سيارة تويوتا كورولا مستعملة إصدار 2006
كما أن نفس نوع السيارة إصدار 2006 معروض للبيع أيضًا مباشرة من المالك، وتتمتع بعدة مزايا منها ما يلي:-
- يمكن للمشتري استلام السيارة من المالك مباشرة من العاصمة الرياض.
- سعر السيارة 7 آلاف ريال سعودي.
- لون الهيكل الخارجي للسيارة أبيض.
- السيارة مزودة بشاشة ديجيتال لقراءة العداد وحساب عدد الأميال التي تم قطعها.
سيارة تويوتا كورولا مستعملة موديل 2007
كما أنه معروض للبيع سيارة تويوتا كورولا إصدار 2007، والتي تتمتع بالمواصفات الآتية:-
- حالة السيارة جيدة من الداخل والخارج.
- إمكانية استلام السيارة من المالك مباشرة في مدينة الدمام.
- ناقل التحكم يدويًا ويتضمن عدد أربع سرعات.
- المسافة التي قطعتها السيارة تبلغ 113 ألف كيلو متر.
- فرش السيارة من الداخل بحالة ممتازة للغاية، كما أن هناك إمكانية ضبط زاوية جميع المقاعد يدويًا.
- تحتوي السيارة على نوافذ أمامية وخلفية تعمل يدويًا.
- كما أن السيارة مزودة من الأمام بمصابيح هالوجين.
- جنوط السيارة مصنعة من أجود الخامات مما يجعلها أكثر متانة.سعر السيارة مغري للغاية بالنسبة لحالتها الممتازة حيث أنه يبلغ 7 آلاف ريال سعودي فقط.
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