التمويل الشخصي من تسهيل .. قسط على 5 سنوات بدون ضمانات

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عمر شويل - جدة التمويل الشخصي من تسهيل يعتبر من أسهل وأسرع أنواع التمويلات التي تُمنح للأفراد في المملكة العربية السعودية، حيث أنه متوفر في جميع فروع الشركة على مستوى مدن ومحافظات المملكة، حيث تقر الشركة شروط ميسرة من أبرزها التقسيط بدون كفيل وعدم اشتراط تحويل الراتب الشهري، وفي المقال نستعرض من خلال موقع ثقفني مزايا التمويل من شركة تسهيل، والشروط اللازم توافرها، والمستندات المطلوبة لاستكمال الاجراءات، والفئات المستحقة للاستفادة من التمويل، وطريقة التواصل مع تسهيل، وغيرها من التفاصيل التي يبحث عنها المتابعين.

شروط الحصول على التمويل الشخصي من تسهيل

أقرت شركة تسهيل شروط ميسرة للاستفادة من التمويل الشخصي، والتي تتمثل فيما يلي:-

ألا يقل عمر العميل عن 25 عام.

كما يشترط ألا يقل الراتب الشهري عن خمسة آلاف ريال سعودي.

الحد الأدنى لقيمة التمويل 10 آلاف ريال سعودي.

مزايا التمويل الشخصي من تسهيل

يستفيد العميل من عدد من المميزات عند الحصول على التمويل من شركة تسهيل، من أبرزها ما يلي:-

يحصل العميل على الموافقة على طلب التمويل بشكل فوري.

تتراوح قيمة التمويل من 10 آلاف ريال كحد أدنى إلى 250 ألف ريال كحد أقصى.

عدم اشتراط وجود كفيل للحصول على التمويل.

التمويل يتوافق مع أحكام الدين الإسلامي.

عدم اشتراط تحويل الراتب الشهري.

تصل مدة التقسيط إلى خمس سنوات.

يتمكن العميل من تقديم طلبه أونلاين.

الأوراق المطلوبة للاستفادة من التمويل

عند استيفاء الشروط، يقوم العميل بتقديم بعض الأوراق التي تتمثل فيما يلي:-

العنوان الوطني.

بطاقة الهوية الوطنية سارية الصلاحية للسعوديين.

الإقامة سارية للمقيمين.

كيفية التواصل مع شركة تسهيل

يمكن التواصل مع الشركة عبر الوسائل التالية:-

الدخول مباشرة إلى موقع تسهيل الإلكتروني الرسمي.

الاتصال هاتفيًا بالرقم 8003044434.

الفئات المستحقة للاستفادة من التمويل الشخصي من تسهيل

تتمثل الفئات المستحقة للحصول على التمويل بدون كفيل وبدون تحويل راتب فيما يلي:-