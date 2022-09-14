كم رسوم تجديد الإقامة في السعودية وما هي الشروط والخطوات المطلوبة 2022

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عمر شويل - جدة كم رسوم تجديد الإقامة في السعودية 2022، والشروط المطلوبة بعد سلسلة التغيرات الجديدة في المملكة، التي جعلت الكثير من الأشخاص المقيمين داخل المملكة العربية السُّعُودية يرغبون في معرفة رسوم تجديد الإقامة قبل مدة انتهائها، حتي يستمروا في البقاء داخل الأراضي السُّعُودية بطريقة سليمة وقانونية دون ادني مشكلة، ولكي يتم تجديد الإقامة يجب دفع المبلغ المحدد من قبل القانون السعودي ويرجع ذلك علي حسب نوع الإقامة ومدتها، كما قامت الحكومة السُّعُودية بوضع عدة شروط يلزم توافرها لكي يتم تجديد الإقامة والبقاء في السُّعُودية.

كم رسوم تجديد الإقامة في السعودية 2022

تختلف رسوم تجديد الإقامة في السُّعُودية حسب نوع الإقامة ومدتها حيث نقوم بعرض التالي عليكم لمعرفة مدة تجديد الإقامة ورسومها كما يلي:

500 ريال سعودي لتجديد الإقامة الخاصة بالمرافقين والتابعين الذين يقل سنهم عن 20 عام لكي يتم التسديد بشكل سنوي في العام أما في حالة العامين 1000 ريال سعودي.

يتم دفع مبلغ مالي 600 ريال سعودي لتجديد الإقامة للسائق الخاص لمدة عام واحد فقط أما لمدة سنتين مبلغ قدرة 1200 ريال.

يجب الحصول علي مبلغ 500 ريال سعودي لتجديد اقامة الزوجة لمدة عام واحد فقط رسوم مفروضة أما في حالة عامين يتم دفع مبلغ 1000ريال.

الزوجة لمدة عام واحد فقط رسوم مفروضة أما في حالة عامين يتم دفع مبلغ 1000ريال. نقوم بدفع 600 ريال سعودي استمارة تجديد اقامة للعمالة المنزلية في حالة التجديد لمدة سنتين مبلغ مالي 1200ريال سعودي.

دفع 500 ريال سعودي مقررة لتجديد إقامته زوجة مواطن لمدة سنة أما السنتين بمبلغ 1000 ريال سعودي.

تحصيل مبلغ 650 ريال لتجديد اقامة العامل لدي شركة او مؤسسة لمدة سنة وفي حالة التجديد لسنتين يتم دفع مبلغ مالي 1300ريال سعودي.

600 ريال سعودي لتجديد اقامة العامل الزراعي أما التجديد لمدة عامين 1200 ريال.

شروط تجديد الإقامة 2022 السعودية

قامت المديرية العامة للجوزات بالسعودية بإتاحة فرصة لتجديد الإقامة عند فور انتهاء مدتها لكي يتم الاستمرار والعيش داخل المملكة حيث وضعت عدة شروط لتجديد الإقامة حيث يتم عرض تلك الشروط كالتالي:

يتم دفع الغرامات المرورية أن وجدت علي الشخص المقيم.

عند تجديد الإقامة يجب تواجد الشخص داخل أراضي المملكة.

يشترط عند تجديد الإقامة للشخص المقيم عدم وجود ابن لديه يبلغ من العمر 18 عام.

للشخص المقيم عدم وجود ابن لديه يبلغ من العمر 18 عام. تسديد الرسوم المطلوبة بالكامل لتجديد الإقامة.

في حالة تجديد الإقامة يجب علي الشخص الذي يتم تجديد إقامته أن يكون متغايب عن العمل الذي يعمل به وغير مقدم بلاغ أو شكوي عنه.

الشخص المقيم في حالة التجديد للإقامة يجب أن يكون جواز سفرة ساري غير منتهي.

المقيم يلزم امتلاكه تأمين طبي حتي يتم التجديد، واليك رابط تجديد الإقامة في السعودية.

كيفية تسديد رسوم تجديد الإقامة بالسعودية

تسدد رسوم تجديد الإقامة بواسطة اتباع الخطوات الأتية:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك الذي تتعامل معه.

الضغط علي خيارات ليتم تحديد تاريخ انتهاء صلاحية الإقامة الضغط علي تاريخ انتهاء الإقامة.

اختيار الدفع الإلكتروني.

القيام بالنقر علي دفع رسوم تجديد الإقامة.

يجب وضع المبلغ المستحَق.

يتم النقر علي دفع.

أخيراً يتم الضغط على تأكيد.

الفئات المعافاة من دفع رسوم تجديد الإقامة بالسعودية

هناك فئات تم أعفاءها من تسديد ودفع رسوم تجديد الإقامة بالسعودية حيث تكون هذه الفئات كالتالي:

الأشخاص المقيمون الحاصلين علي تأشيرة مغادرة نهائية من السعودية.

إذا كان الطفل مولود في السُّعُودية فأنه لا يدفع رسوم علي اقامة في زمن طفولته.

الطلاب الحاصلون علي تأشيرة دراسة.

رسوم الإقامة المميزة في المملكة العربية السُّعُودية لعام 2022

المملكة العربية السعودية قامت بتحديد رسوم الإقامة المميزة للأشخاص المقيمين والمغتربين داخل أراضي المملكة العربية السعودية حيث حددت رسوم الإقامة المؤقتة لتكن بمبلغ مالي حوالي 100 ألف ريال سعودي، أما بالنسبة للإقامة الدائمة فأنه رسوم دفعها حوالي مبلغ 800 ألف ريال سعودي.