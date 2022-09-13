نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل الواجبات المدرسية عبر منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز ١٤٤٤ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتسال الكثير من الطلاب في المملكة العربية السعودية مع بداية كل عام دراسي جديد، تحظى منصة مدرستي بالحصة الأكبر من هذه الاستفسارات،لديها العديد من الأنشطة، مثل حضور الفصول لجميع المواد وإجراء الاختبارات وحل الواجبات وتسليمها، الجدير بالذكر أن منصة مدرستي هي أن الواجب المنزلي هو أحد الأيقونات التي تخصصها المنصة عبر موقعها الرسمي، سوف ننقل لكم كافة التفاصيل الهامة حول هذا الموضوع في السطور التالية

كيفية تعديل الواجبات عبر منصة مدرستي 1444 هـ

تسمح منصة مدرستي للطالب تعديل المهمة ما لم يتم إرسالها رسميًا إلى المعلم، حيث يمكن للطالب حل جزء من المهمة على المنصة وحفظها والرجوع إليها مرة أخرى لإكمال الحل وتعديله والإضافة إليه، من خلال الخطوات التالية في التعداد التالي سوف نشرح كيفية تعديل المهام من خلال منصة مدرستي:

توجه مباشرة إلى منصة مدرستي. تسجيل الدخول. النقر فوق رمز أيقونة قائمة واجباتي. انقر فوق الدورات. انقر فوق الموضوع المراد حل واجبه المنزلي ، ثم اختر المهمة التي تم حفظها ولم يتم إرسالها. قم بتعديل حل المهمة وتأكد من حلها بشكل صحيح. انقر فوق عرض النتيجة لإرسالها إلى المعلم وإنهائها.

كيفية إرسال الواجبات من خلال منصة مدرستي 1444 هـ

يقوم بعض المعلمين بتعيين الطلاب للقيام ببعض الأنشطة والواجبات، وتوضح الخطوات التالية كيفية إرسال الواجبات: