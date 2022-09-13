نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف شركة ينبع ارامكو للسعوديين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف شركة ينبع ارامكو سينوبك التي أعلنت عنها مؤخرًا للسعوديين والمقيمين من حملة الشهادات العليا بكالوريوس فيما أعلى، حيث تتنوع الوظائف الشاغرة ما بين وظائف هندسية، تقنية، إدارية، حيث أنها عبارة عن شركة تكرير بترول معروفة باسم “ياسرف”، تقوم بتكرير حوالي 400 ألف برميل بشكل يومي، مع العلم أنها بدأت في تصدير المنتج منذ شهر يناير عام 2015، وفي المقال من خلال الفقرات الآتية نوضح لموقع ثقفني الوظائف المطلوبة، كيفية التقديم للالتحاق بأي من الوظائف، والشروط اللازم توافرها في كل وظيفة.

وظائف شركة ينبع ارامكو

هناك عدد من الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها الشركة، والتي تتمثل فيما يلي:-

ممثل خدمات الدعم

يشترط توافر بعض الشروط في المتقدم للقبول في الوظيفة، والتي تشمل ما يلي:-

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال أو هندسة.

كما يشترط إجادة استخدام الحاسب الآلي جيدًا.

يجب إتقان اللغة الانجليزية.

لا يشترط الخبرة.

أخصائي أول أمن سيبراني

تتمثل شروط القبول في هذه الوظيفة فيما يلي:-

حصول المتقدم على بكالورويوس علوم الحاسب أو هندسة.

إجادة اللغة الانجليزية بشكل جيد.

لا يشترط وجود الخبرة.

أخصائي أول هندسة موثوقية

عدم اشتراط الخبرة.

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على بكالورويوس هندسة ميكانيكا.

مهندس أجهزة أول

يشترط حصول المتقدم على بكالوريوس هندسة كهرباء.

لا يشترط وجود الخبرة.

مهندس تفتيش

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على بكالوروس هندسة ميكانيكا.

وأن يمتلك خبرة أربع سنوات على الأقل.

كيفية التقديم في وظائف شركة ينبع ارامكو السعودية

في حالة استيفاء شروط الوظيفة واستكمال الأوراق المطلوبة، يقوم الشخص سواء المواطن أو الوافد المقيم بالتقديم إلكترونيًا عبر تلك الخطوات:-

الدخول أولاً إلى موقع شركة ينبع ارامكو سينوبك. قم إدخال المسمى الوظيفة للوظيفة التي يرغب الشخص الالتحاق بها في المربع المخصص لذلك، ثم الضغط على كلمة “بحث”. تظهر بيانات الوظيفة والشروط. بعدها يتم إتباع الخطوات لاستكمال عملية التقديم على الوظيفة.

مميزات العمل في شركة ارامكو سينوبك السعودية

يستمتع الموظف بعدد من المميزات في حالة تعيينه في إحدى الوظائف الشاغرة بالشركة، والتي من أبرزها ما يلي:-