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عمر شويل - جدة جدول الدراسة الجديد السعودية الذي أعلنت عنه رسميًا وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية للعام الدراسي الجديد 1444 هـ، حيث يتضمن الإعلان مواعيد بدء الدراسة، موعد عودة الإداريين والمعلمين إلى وظائفهم، الإجازات والعطلات الرسمية، موعد انتهاء العام الدراسي والامتحانات، وفي المقال نقدم لمتابعي موقع ثقفني كافة تفاصيل الجدول للعام الدراسي المقبل.

موعد بداية ونهاية العام الدراسي الجديد في السعودية 1444

أعلنت وزارة التعليم السعودية رسميًا عن موعد بدء العام الدراسي الجديد.

وذلك يوم الأحد الموافق 1 من شهر صفر 1444 هـ الموافق 28 من أغسطس 2022 م، وذلك بالنسبة للطلاب والمعلمين.

بينما يبدأ العام الجديد بالنسبة للإداريين منذ يوم 24 من شهر محرم 1444 هـ الموافق 22 من شهر أغسطس 2022 م.

كما أعلنت عن موعد انتهاء العام الدراسي وذلك بداية من نهاية دوام يوم الخميس الموافق 4 من ذي الحجة 1444 هـ الموافق 22 من يونيو 2023 م.

جدول الدراسة الجديد السعودية 1444

أعلنت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي عن جدول العام الدراسي الجديد 1444/1445 هـ.

حيث أنه متضمنًا الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية والأعياد، ويتمثل فيما يلي:-