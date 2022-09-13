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عمر شويل - جدة جدول الدراسة الجديد السعودية الذي أعلنت عنه رسميًا وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية للعام الدراسي الجديد 1444 هـ، حيث يتضمن الإعلان مواعيد بدء الدراسة، موعد عودة الإداريين والمعلمين إلى وظائفهم، الإجازات والعطلات الرسمية، موعد انتهاء العام الدراسي والامتحانات، وفي المقال نقدم لمتابعي موقع ثقفني كافة تفاصيل الجدول للعام الدراسي المقبل.
موعد بداية ونهاية العام الدراسي الجديد في السعودية 1444
أعلنت وزارة التعليم السعودية رسميًا عن موعد بدء العام الدراسي الجديد.
وذلك يوم الأحد الموافق 1 من شهر صفر 1444 هـ الموافق 28 من أغسطس 2022 م، وذلك بالنسبة للطلاب والمعلمين.
بينما يبدأ العام الجديد بالنسبة للإداريين منذ يوم 24 من شهر محرم 1444 هـ الموافق 22 من شهر أغسطس 2022 م.
كما أعلنت عن موعد انتهاء العام الدراسي وذلك بداية من نهاية دوام يوم الخميس الموافق 4 من ذي الحجة 1444 هـ الموافق 22 من يونيو 2023 م.
جدول الدراسة الجديد السعودية 1444
أعلنت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي عن جدول العام الدراسي الجديد 1444/1445 هـ.
حيث أنه متضمنًا الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية والأعياد، ويتمثل فيما يلي:-
- بداية الفصل الأول: يوم الأحد الموافق 1 من صفر 1444 الذي يوافق 28 من أغسطس 2022 م.
- إجازة اليوم الوطني: يومي الأربعاء والخميس 25، 26 صفر 1444 الموافق 21، 22 من سبتمبر 2022 م.
- إجازة نهاية الأسبوع: الخميس الموافق 16 من شهر ربيع الآخر 1444 الموافق 10 من نوفمبر 2022 م.
- إجازة الفصل الدراسي الأول: يوم الخميس الموافق 30 من ربيع الآخر 1444 الموافق 24 من نوفمبر 2022 م.
- بداية الفصل الدراسي الثاني: يوم الأحد 10 من جمادي الأول 1444 الموافق 4 من ديسمبر 2022 م.
- إجازة يوم التأسيس: يومي الأربعاء والخميس الموافق 2 ، 3 من شهر شعبان 1444 هـ الموافق 22 ، 23 من فبراير 2023 م.
- إجازة الفصل الثاني: يوم الخميس الموافق 10 من شعبان 1444 هـ الموافق 2 من مارس 2023 م.
- بداية الفصل الثالث: يوم الأحد الموافق 20 من شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م.
- إجازة عيد الفطر المبارك: يوم الخميس الموافق 22 من رمضان 1444 هـ الموافق 13 من أبريل 2023 م.
- عودة الدراسة بعد عيد الفطر: يوم الأربعاء الموافق 6 من شوال 1444 هـ الموافق 26 من أبريل 2023 م.
- إجازة نهاية العام الدراسي: يوم الخميس الموافق 4 من ذي الحجة 1444 الموافق 22 يونيو 2023 م.
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