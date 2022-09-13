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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات منصة مساند للعمالة المنزلية وطريقة التسجيل في المقال التالي
عمر شويل - جدة مميزات منصة مساند للعمالة المنزلية وطريقة التسجيل، تم إطلاق منصة مساند للعمالة المنزلية تحت رعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. تهدف المنصة إلى تسهيل الإجراءات استقدام العمالة المنزلية، وكذلك لحفظ حقوق جميع الأطراف بمستوى عال. ويتم ذلك عن طريق التنسيق بين المسؤولين في كل من القطاع العام والقطاع الخاص عن أعمال قطاع العمالة المنزلية. بذلك مساند استقدام هي منصة إلكترونية كاملة توضح وتسهل المعاملات الخاصة باستقدام العمالة المنزلية في السعودية.
يسعى مساند استقدام إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، لعل من أهمها هي أنها توضح الحقوق وكذلك الواجبات لأصحاب العمل، والعمالة المنزلية في وقت واحد، مما يساعد في توضيح المسؤوليات والأدوار، والحقوق بطريقة بسيطة.
ميزات الاستقدام عبر منصة مساند
يمكنك الحصول على مجموعة من المميزات عن طريق الاستقدام من خلال مساند عمالة منزلية، والتي سنوضحها لك أدناه:
- يتم توثيق العمالة المنزلية من خلال إتاحة عقد إلكتروني تم توثيقه من برنامج مساند.
- تحديد مدة الاستقدام.
- يتم الحفاظ على حقوق كل من أصحاب العمال والعمالة المنزلية.
- في برنامج مساند، يسهل الاستقدام والتسجيل .
- توضيح غرامات التأخير وضمانتها.
- إمكانية متابعة وتقديم الشكاوى بسهولة.
كيفية التسجيل في مساند استقدام
من خلال خطوات سهلة وسريعة، يمكنك التسجيل في مساند استقدام. أدناه هي خطوات التسجيل في مساند عمالة منزلية:
- يجب أن تمتلك حساب على منصة أبشر الإلكترونية، قبل القيان بالتسجيل في مساند.
- ادخل إلى الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج مساند.
- قم باختيار تسجيل الدخول من أعلى يسار الصفحة. ثم اختر تسجيل حساب جديد من الصفحة التالية.
- يتم الانتقال بشكل تلقائي إلى الصفحة الخاصة بتعبئة المعلومات الشخصية للمستخدم.
- اختر نوع إثبات الهوية من خلال (الهوية الوطنية أو الإقامة).
- عبء البيانات كرقم الهوية، والإقامة، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال، والاسم الكامل، ثم اضغط على التالي.
- الآن ستصلك رسالة على هاتفك تحوي كلمة المرور التي ستستخدمها للتسجيل بموقع مساند استقدام العماله المنزليه.
- فعل الحساب من خلال تسجيل الدخول على الموقع عبر رقم الهوية أو الإقامة، وكلمة المرور التي أرسلت إليك.
- ستصلك رسالة بريد إلكتروني تحوي رابط التفعيل الخاص بحسابك، اضغط على الرابط كي يفعل الحساب.
- وأخيراً، سجل البيانات الخاصة بك الظاهرة كاسم المستخدم وكلمة المرور الجديدة وغيرها.
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