نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قدم اون لاين واحصل على ٣٠٠ ألف ريال بدون كفيل وبدون تحويل الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبرمصرف الراجحي والبنك الوطني السعودي من أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية،يسمح للمستفيد بالحصول على قرض شخصي بتسهيلات سداد تتراوح من 60 شهرًا إلى 240 شهرًا في مصرف الراجحي، قيمته تصل إلى 300 ألف ريال سعودي، هو من القروض السريعة التي يتم الحصول عليها دون تعقيدات إدارية، يطرح البنك الوطني السعودي قيمة القرض البالغة 300 ألف ريال، مع تسهيلات سداد تصل إلى 60 شهرًا، بهدف بناء مشروع للمستفيد أو المستفيد لأسباب شخصية استدعت الاقتراض يتم تقديم خدمة التمويل الشخصي السريع دون ضمانات للمقيمين والمواطنين على حد سواء ، مع العلم أن القرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية كما هو الحال مع جميع المعاملات المصرفية في المملكة العربية السعودية.

شروط الحصول على التمويل الشخصي

لا تحتاج الآن إلى كفيل شخصي أو ضامن، بالإضافة إلى عدم وجود أي رسوم إدارية ووجهات تمويل معتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي، بينما يقدم البنك أكثر من عرض للتمويل العقاري عن طريق شراء منزل خاص أو تمويل بناء سكن أو إنشاء مشروع خاص بشروط ميسرة للجميع:

أن لا يقل عمر العميل عن 25 سنة ولا يزيد عن 60 سنة. يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري للمقيمين 4،000 ريال، الحد الأدنى للراتب لا يقل عن 3،000 ريال للمواطنين. أن يكون موظفاً في جهة حكومية أو خاصة، قد مضى شهر على الأقل على توليه الوظيفة. إبراز هوية وطنية سارية أو إقامة قانونية.

كيفيه خطوات التقديم على تمويل سريع بدون ضامن

للحصول على تمويل شخصي بقيمة 300 ألف ريال أو أقل حسب مشروعك وفق معايير متوافقة مع الشريعة الإسلامية، اتبع الخطوات التالية: