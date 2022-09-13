راتبي 4500 كم يعطوني قرض عقاري من البنك الراجحي 2022؟

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عمر شويل - جدة راتبي 4500 كم يعطوني قرض عقاري من البنك الراجحي في حال سداد مديونية التمويل العقاري لدى البنوك السعودية الأخرى سواء إن كان العميل من المدعومين من صندوق التنمية العقارية أو غير المدعومين حيث اشترك البنك الراجحي في تقديم الحلول التمويلية التي تلبي احتياجات الأفراد وقام بتقديم حلول التمويل العقاري وحدد كم نسبة القرض الشخصي من الراتب وسوف نتعرف على شروط سداد مديونية التمويل العقاري وكيفية حساب قيمة التمويل.

راتبي 4500 كم يعطوني قرض عقاري

أكد البنك الراجحي على أن هناك العديد من حلول التمويل وعلى رأسها منتجات التمويل العقاري منها سداد المديونية العقارية وأيضًا إمكانية شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء وغيرها من المنتجات فإذا راتبي 4500 كم يعطوني قرض عقاري يتعرف عليه من خلال استخدام حاسبة التمويل العقاري من البنك.

حاسبة التمويل العقاري البنك الراجحي

لاستخدام الحاسبة الإلكترونية ومعرفة كم قيمة التمويل العقاري من بنك الراجحي بناءً على قيمة راتبك اتبع التالي:

الدخول إلى البنك الراجحي السعودي.

اختيار التمويل من القائمة.

ثم الدخول إلى أحد منتجات التمويل العقاري.

النقر على استخدام الحاسبة.

أدخل البيانات منها قطاع الوظيفة وقيمة الراتب وهي 4500 ريال سعودي أو أي قيمة أخرى.

بعد أن تنتهي من إدخال كافة المعلومات يتعين اختيار حساب لمعرفة قيمة التمويل وهامش الربح وتفاصيل الأخرى مثل إذا راتبي 4000 كم يعطوني قرض أيضًا.

شروط سداد مديونية التمويل العقاري

أما عن الشروط المطلوبة للقبول في برنامج سداد مديونية التمويل العقاري فقد حددها البنك بعد تقديم كم راتب يعطي بنك الراجحي قرض شخصي وهي تتمثل في التالي: