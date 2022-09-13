كيفية إصدار تصريح عمرة المولد النبوي عبر اعتمرنا 1444 وما هى شروط العمرة

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عمر شويل - جدة كيفية إصدار تصريح عمرة المولد النبوي عبر اعتمرنا، حيث تم الإعلان عن أسعار عمرة المولد النبوي الشريف للعام الحالي 2022 _ 1444، من قبل الحكومة المصرية والتي حددت المدة ما بين 21 من شهر أغسطس حتى يوم 21 من شهر سبتمبر لتوثيق العقود الخاصة بالمعتمرين، استعداداً لأداء المناسك التهجدية لمولد سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وتكون أول الرحلات في مطلع شهر أكتوبر وتصل الأسعار إلى 25 ألف جنيه لتخصيص 500 ألف تأشيرة و30 ألف جنيه لتخصيص 300 ألف تأشيرة و35 ألف جنيه لتخصيص 120 ألف تأشيرة، ونقدم لكم من خلال موقعنا طريقة الحصول على تصريح عمرة المولد النبوي 2022 وشروط إصدار التصريح.

عمرة المولد النبوي 1444

أصدرت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية تصريحاً يفيد بإمكانية الحصول على تصريح عمرة المولد النبوي من خلال تطبيق اعتمرنا بدون الحاجة لزيارة المقر الحكومي، وذلك بعد معرفة القدرة الاستيعابية للمسجد الحرام يتم العمل على إصدار مواعيد العمرة للموسم الخاص بالمولد النبوي الشريف، وقد نوهت الوزارة على جميع القادمين من خارج البلاد الحصول على كافة اللقاحات الخاصة بالفيروس المنتشر.

شروط إصدار تصريح العمرة

لابد من سلامة الحالة الصحية للشخص بحسب تطبيق توكلنا.

ومن يتأكد إصابته أو مخالطته لأحد مصابي كوفيد 19 يتم إلغاء تصريحه من خلال التطبيق.

كما يجب الالتزام بلبس الكمامة طوال فترة التواجد داخل الحرم.

والالتزام بالخروج من الحرم مع نهاية فترة التصريح.

بينما يجب عدم حمل الحقائب والأمتعة غير المصرح لها بالدخول للحرم.

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كيفية إصدار تصريح عمرة المولد النبوي عبر اعتمرنا