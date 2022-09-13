نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد اختبار القدرة المعرفية 1444 وكيف التقديم؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى موعد اختبار القدرة المعرفية وأيضًا ما هي شرو اختبار القدرة المعرفية للجامعيين وغيرهم من الفئات بعد أن أطلق الموقع الرسمي لمركز قياس التابع إلى هيئة تقويم التعليم والتدريب آلية التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 2022 للفئات المستفيدة وحدد أيضًا كم قيمة رسوم اختبار القدرة المعرفية العامة لقبول طلب التقديم، ودعت إلى ضرورة الالتزام بكافة المواعيد الرسمية وتسجيل الدخول إلى موقع قياس لتسجيل الطلب خلال موعد اختبار القدرة المعرفية 1444 أو التسجيل في اختبار الرخصة المهنية.

متى موعد اختبار القدرة المعرفية

للقبول في العديد من الوظائف وخصوصًا الوظائف التعليمية أكدت وزارة التعليم السعودية على ضرورة اجتياز العديد من الاختبارات وكذلك للجامعيين أو الحاصلين على شهادة البكالوريوس الراغبين في التسجيل ومن بينها اختبار القدرة المعرفية أو اختبار القدرات العامة فأما عن متى موعد اختبار القدرة المعرفية 1444 فهو يُحدد على حسب المرحلة.

حيث أن اختبارات المرحلة الأولى موعدها من الخامس عشر من نوفمبر القادم وتستمر حتى يومين وتنتهي في السابع عشر من نفس الشهر، بينما موعد اختبارات المرحلة الثانية يبدأ من السادس والعشرين من يناير 2023 القادم ويستمر ليومين أيضًا وينتهي في الثامن والعشرين، والمرحلة الثالثة والأخيرة تبدأ من 17 من شهر مارس وتستمر حتى 18 من نفس الشهر.

كيف اقدم على اختبار القدرة المعرفية

متاح الآن التقديم على اختبار القدرة المعرفية من خلال اتباع الخطوات الإلكترونية التالية وهي مثل التسجيل في اختبار القدرات العامة وهذه الخطوات هي:

الدخول إلى موقع قياس الإلكتروني.

على المستفيد الدخول إلى تبويب الملف الشخصي.

عقب ظهور الاختبارات المتوفرة لك بناءً على الدرجة التعليمية قم باختيار أحدها.

هناك الشروط والأحكام متوفرة من الموقع قم بالموافقة عليها لكي تنتقل إلى الخطوة الثانية وهي إدخال البيانات.

حدد ما هو الموعد والمقر المناسب لك لعقد الاختبار في المدن السعودية.

اقرأ التعليميات المتوفرة بشأن المواعيد المتاحة وتعليمات الاختبار.

ثم يتم تأكيد الطلب من خلال الموافقة وسداد قيمة الرسوم عبر اختيار أحد الوسائل المتاحة، وستحصل على الموعد ويمكن طباعة موعد اختبار القدرة المعرفية من خلال موقع قياس لاستخدامه بعد ذلك عند الانتقال إلى مقر الاختبار.