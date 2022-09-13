نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الدعم السكني للقطاع الخاص وكيف التقديم عبر سكني؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة قدمت وزارة الإسكان شروط الدعم السكني للقطاع الخاص بالتعاون مع صندوق التنمية العقاري أو منصة سكني وهي المبادرات المعتمدة من الوزارة لتقديم مسكن مناسب إلى المستحقين سواء من العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وقامت بتطوير نظام الدعم السكني الجديد بحيث يكون مناسب لاحتياجات المواطنين وأطلقت شروط الدعم السكني للمتقاعدين والعاملين في القطاع الخاص ضمانًا لوصول الدعم دائمًا إلى من يستحقونه فقط، ولهذا سنتعرف على ما هي شروط الدعم السكني للقطاع الخاص وكيفية استحقاق سكني برقم الهوية.

شروط الدعم السكني للقطاع الخاص

بعد التعاون المثمر بين الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية لتقديم الدعم السكني قامت الوزارة بإطلاق شروط الدعم السكني للقطاع الخاص في اللائحة التنفيذية لنظام الدعم السكني الجديد وقد تمثلت الشروط في التالي:

الموظف في القطاع الخاص لا بد أن يكون سعودي الجنسية في وقت التقديم وحتى تنتهي أعمال التخصيص.

تقديم طلب الدعم من خلال عائل الأسرة سواء زوجة أو أم أو الأب أو الابن على ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عام عند التسجيل في دعم منصة سكني.

الأسرة لا بد أن تكون مقيمة إقامة دائمة داخل المملكة وألا تكون الأسرة أقامت بالخارج لمدة سنة كاملة متصلة قبل التقديم باستثناء العمل لصالح الجهات الحكومية السعودية أو الدراسة أو العلاج.

عدم امتلاك المتقدمين مسكن مناسب في قت التقديم.

ألا يكون قد سبق وحصل المتقدم أو أحد أفراد الأسرة على دعم سكني من الحكومة أو من القطاع الخاص.

ألا يكون لدى الأسرة قدرة مالية على تملك مسكن مناسب في أي مكان ويظهر ذلك من خلال امتلاك الأراضي السكنية المجانية التي تزيد مساحتها عن ألف متر أو امتلاك سيارات يزيد عددها عن ثلاثة.

إجراءات تقديم طلب الدعم السكني

من خلال منصة الدعم السكني “موقع سكني” يمكن تقديم طلب الحصول على الدعم بسهولة بعد الحصول على حساب إلكتروني، وتبدأ الإجراءات من خلال التالي:

الدخول إلى موقع منصة سكني.

تسجيل الدخول وكتابة المعلومات المطلوبة.

اختيار أحد برامج الدعم السكني من المنتجات.

اختيار تبويب الحجز أو التقديم الآن.

كتابة بيانات المتقدم وأفراد الأسرة كافة.

الإقرار بصحة البيانات والتعهد بالالتزام بكافة الشروط المطلوبة.

تحديث البيانات في منصة سكني وزارة الإسكان

أكدت وزارة الإسكان السعودية على ضرورة معرفة شروط الدعم السكني للقطاع الخاص وأيضًا تحديث البيانات في منصة سكني من خلال تسجيل الدخول والانتقال إلى الملف الشخصي، ولفتت إلى أن المعلومات التي تُحدث تأثير على استحقاق الدعم السكني لا بد من تقديمها.