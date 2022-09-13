نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني 92 الخطوط السعودية للرحلات الداخلية والخارجية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني 92 الخطوط السعودية تنافس العديد من الشركات المتخصصة في تقديم خدمات الطيران إلى المواطنين والوافدين، وتقدم الخطوط السعودية اليوم الوطني خصومات مميزة على رحلات الطيران الداخلي وأيضًا الرحلات المتجه إلى العديد من المدن والعواصم العالمية سواء في الدول العربية أو الأجنبية والأوروبية ويمكن التعرف على عروض الطيران اليوم الوطني 92 من خلال ما نقدمه لك أو عن طريق رابط عروض الخطوط السعودية.

عروض اليوم الوطني 92 الخطوط السعودية

خلال الأيام الجارية قامت الخطوط السعودية بالإعلان عن مجموعة من العروض سواء في إطار الطيران الداخلي أو الخارجي ومن بين أفضل عروض اليوم الوطني 92 الخطوط السعودية الداخلية ما يلي:

يمكن الحصول على تذكرة ذهاب وإياب من الرياض إلى أبها بسعر التذكرة 642 ريال سعودي.

كما أن رحلات المدينة المنورة إلى جدة ذهاب وإياب تكلفتها هي حوالي 446 ريال سعودي.

أما عن رحلات الدمام إلى المدينة المنورة فهي بسعر 1172 ريال سعودي شاملة لقيمة الضريبة.

أو الحصول على رحلة من جدة إلى الدمام والعكس بسعر 817 ريال سعودي شاملة للضرائب.

عروض رحلات الخطوط السعودية في اليوم الوطني 92

في اليوم الوطني وخلال شهر سبتمبر تكثر العروض في المملكة العربية السعودية ومنها عروض اليوم الوطني 92 طيران المقدمة من العديد من الشركات ومن بين العروض المقدمة من الخطوط السعودية للعديد من الدول العربية ما يلي:

يمكن حجز تذكرة من جدة دبي بسعر 982 ريال سعودي للذهاب والعودة وهذه هي بداية الأسعار وقد تزيد بحسب الخدمات التي يرغب المواطن بالحصول عليها.

بينما حجز رحلة جدة القاهرة سيكون السعر مقابل 1631 ريال سعودي وهي بداية السعر أيضًا.

وتبدأ أسعار رحلات من الرياض إلى إسطنبول من 1965 ريال سعودي للذهاب والعودة، ويمكن معرفة دليل عروض اليوم الوطني للسيارات للاستفادة من المزيد من العروض.

أما عن رحلات الرياض إلى القاهرة ذهاب وعودة فهي تبدأ من سعر 2061 ريال سعودي، فيما جاءت أسعار رحلات الرياض بانكوك ذهاب وعودة بداية من سعر 3838 ريال سعودي.

وأكدت الشركة على أن قيمة خصومات رحلات الطيران الداخلي أو الخارجي في عروض اليوم الوطني 92 قد تصل إلى 40% على حسب الوجهة ودرجة الحجز ويمكن معرفة المزيد عند البدء في الحجز واختيار الرحلة.