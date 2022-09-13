نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وضع خالد ميزان حرارة في كوب مملوء بالماء الساخن لماذا يرتفع السائل داخل ميزان الحرارة .. إجابة السؤال في المقال التالي

عمر شويل - جدة واحد من أهم التساؤلات التي أنتشرت بين الطلاب في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الأخيرة، فعلم الفيزياء علم واسع يحتوي على بعض المعادلات والتجارب التي تحتاج إلى التفسير والأدلة والبراهين التي توضح تفاصيل إجراء تلك التجارب والمعادلات، ومن ضمن تلك التجارب تجربة وضع خالد ميزان حرارة في كوب مملوء بالماء الساخن فلماذا يرتفع السائل داخل ميزان الحرارة، وسوف نوضح لكم بالتفاصيل تلك التجربة وتعليل ما حدث فيها.

تعليل ارتفاع سائل الماء الساخن داخل ميزان الحرارة

فتعليل تلك التجربة هو ضغط الهواء، حيث يقوم ضغط الهواء بسحب السائل داخل ميزان الحرارة إلى الأعلى، فقد حدث تمدد للسائل داخل ميزان الحرارة، وهذا هو التفسير الأدق والصحيح لتلك التجربة.

ضغط الهواء

هو عبارة عن وزن الهواء بكل وحدة مساحة، فضغط الهواء يتم قياسة بمقياس الزئبق.

وضع خالد ميزان حرارة في كوب مملوء بالماء الساخن

تلك التجرب تتعلق بفعل الحرارة فالتمدد الذي حدث حدث بفعل التمدد الحراري، فمع ارتفاع درجة الحرارة يستمر التمدد وذلك ما يترتب عليه ارتفاع السائل داخل ميزان الحرارة، فتزداد المساحات البينية المتواجدة بين جزيئات المادة، مما يترتب عليها تغير في الشكل والحجم، فتلك التجربه عكس الانكماش الذي يحدث عند تعرض المادة للبرودة الشديدة.

التمدد الحراري أمثلة واقعية

المواد المعدنية كمثال قضبان السكة الحديد نجد أن مع زيادة درجة الحرارة يحدث تمدد مما يجعل عمال السكة الحديد يتركون مسافاة بين القضبان، وفي فصل الشتاء نجد الانكماش يحدث تلقائي. الاسلاك نجد في فصل الشتاء تنكمش ويصغر حجمها على عكس فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة يحدث لها ارتخاء واضح. المعادن تحتاج لدرجات حرارة مرتفعه ليسهل تشكلها وذلك كالذهب والفضة والحديد. إطارات السيارات يحدث لها إنفجار عند ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، عكس فصل الشتاء التي يحدث لها تمدد.

نتمنا أن نكون أوضحنا لكم سبب ارتفاع السائل داخل مقياس ميزان الحرارة عند وضع خالد ميزان حرارة في كوب مملوء بالماء الساخن، نتمنا التوفيق والنجاح لأبنائنا الطلبة والطالبات، وفي إنتظار تعليقاتكم واستفساراتكم التي نرحب بها دائماً على ثقفني.