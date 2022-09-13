نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الموارد البشرية” تُحدد إجازة اليوم الوطني السعودي 92 للقطاعين الحكومي والخاص 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، موعد إجازة اليوم الوطني 92 للقطاعين الحكومي وغير الربحي، وهي العطلة التي ينتظرها الملايين في المملكة العربية السعودية لحضور الاحتفالات الخاصة بهذه المناسبة الوطنية أو الحصول على قسط من الراحة والسّفر.

إجازة اليوم الوطني 92 للقطاعين الخاص والحكومي 2022

ووفقًا للمُتحدّث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإن إجازة اليوم الوطني 92 للقطاعين الخاص وغير الربحي ستكون يوم الجمعة الموافق 27 من صفر 1444هـ و23 سبتمبر الجاري 2022، وأوضح أنه وفقًا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل السعودي، فإنه سيجري تعويض العامل عن إجازة هذا اليوم لأنها تداخلت مع يوم الراحة الأسبوعية وهو يوم الجمعة، إذ سيكون قبل هذا اليوم أو بعده، مشددًا على ضرورة تقيّد أصحاب الأعمال في المملكة بهذه المادة.

وكانت الوزارة أعلنت تفاصيل هذه العطلة الرسمية، إذ من المقرر أن تبدأ يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر الجاري، نظرًا لأن يوم 23 وهو يوم الجمعة إجازة رسمية أسبوعية في الأساس وتستمر حتى يوم الخميس، ثم يأتي يومي الجمعة والسبت عطلة رسمية أسبوعية، وبالتالي تستغرق إجازة هذه المناسبة الرسمية 4 أيام، قبل أن يعود الموظفون إلى أعمالهم في يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022م، أما بالنسبة لقطاع البنوك، فلن يجري تقديم الإجازة لهم، إذ من المقرر أن تبدأ العطلة في هذا القطاع في موعدها من يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر وحتى يوم الأحد، أي أنها تستمر ثلاثة أيام فقط.

تاريخ اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية

ويعود تاريخ اليوم الوطني للسعودية إلى الوقت الذي استطاع فيه الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود تحويل مناطق الحجاز ونجد إلى المملكة العربية السعودية، وكان ذلك مُنذ اليوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر عام 1923م، ويحتفل المواطنون السعوديون والمقيمون بهذه المناسبة في كل عام، من خلال العديد من المظاهر المختلفة، منها رفع الأعلام السعودية في الميادين والشوارع الرئيسية والهيئات الحكومية والوزارات، وعمل عروض جوية وعسكرية في سماء المملكة، والتسوق للاستفادة من العروض الترويجية الرائعة والخصومات، وإطلاق الألعاب النارية والليزرات بألوانها المميزة، وحضور الحفلات التليفزيونية والغنائية.