نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما حقيقة صدور قرار بتحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة؟.. الجوازات السعودية تُوضح في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردّدت أنباء خلال الساعات الماضية في المملكة العربية السعودية، بشأن إمكانية تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة نظامية للأفراد 1444هـ، فيما كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية حيقيقة هذا المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي ويَدّعي إصدار مُوافقة من وزارة الداخلية بهذا الأمر مع توضيح المُستندات والإجراءات المطلوبة لإتمام الخدمة.

حقيقة تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة 1444

وأوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية حقيقة تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة نظامية للأفراد 1444هـ، إذ أكدت أنّ التّعليمات لا تسمح حتى الآن بهذا الأمر، نافية صحة ما جرى تداوله في المنشور من إصدار موافقة من وزارة الداخلية على إتمام هذه الخدمة، وكانت مديرية الجوازات أوضحت، من قبل، أنه من الممكن تحويل التأشيرة الخاصة بالزيارة إلى إقامة للأطفال ممّن هُم دون سنة 18 سنة، في حال كان الأبوان يَحملان إقامة نظامية.

كيفية تحديث تأشيرة الزيارة في السعودية أونلاين 1444

ويرغب كثير من الوافدين إلى المملكة العربية في تحديث تأشيرة الزيارة العائلية، فيما بيّنت المديرية العامة للجوازات طريقة التحديث من خلال هذه الخطوات:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصَّة أبشر. كتابة اسم المُستخدِم وكلمة السّر لتسجيل الدخول. الضّغط على الخدمات الإلكترونية، ثم خدمة الجوازات. والنقر على تمديد تأشيرة زيارة عائلية، ثمّ كتابة البيانات، وإرفاق الأوراق المطلوبة. دفع رسوم التحديث المُستحقَّة، وننقر على إرسال.

شروط تحديث تأشيرة الزّيارة العائليّة 1444

وحدّدت المديرية العامة للجوازات في السّعودية مجموعة شروط لا بُد من توافرها لإتمام خدمة تحديث التأشيرة الخاصة بالزيارة العائلية 1444هـ، وهي على النحو التالي:

امتلاك جواز سفر ساري الصلاحية. ودفع الرّسوم المُستحقَّة للتحديث. لا بُد من أن تكون التّأشيرة سارية الصلاحية وبقي عليها أسبوع أو أقل قبل أن تنتهي هذه الصلاحية. دفع جميع المُخالفات المروريّة.

الاستفسار عن تأشيرة الزيارة العائلية

ومن الممكن الاستفسار عن تأشيرة الزّيارة العائليّة عن طريق منصَّة أبشر الإلكترونية، وذلك باتباع هذه الخطوات: