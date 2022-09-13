نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برواتب عالية شركة زين الكويت تعلن عن شواغر وظيفية لحملة البكالوريوس من مختلف التخصصات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعلن شركة زين في الكويت عن شواغر وظيفية لحملة البكالوريوس الذين يمتلكون خبرة في ذلك التخصص، لكافة الأشخاص حديثي التخرج، وفي هذا المقال سنتعرف على كافة هذه الوظائف الشاغرة والشروط الخاصة بها.

وظائف شركة زين في الكويت لحملة البكالوريوس

مطلوب للتوظيف في شركة زين في دولة الكويت أخصائي تجوال، وينبغي أن يكون الشخص المتقدم لهذه الوظيفة حامل لشهادة البكالوريوس، وأن يكون لديه خبرة ثلاث اعوام على الأقل في ذلك المجال أو بدون خبرة لكن يجب معرفته لبرنامج الاكسيل، ومهارات العرض المتنوعة، وأن يمتلك معرفة سابقة عن مهارات التواصل والتوثيق سواء كان كتابي أو شفوي، ويمتلك خبرة في سوق الأجهزة.

مطلوب للتعين في الفرص التقنية لكافة الخريجين الجدد بشركة زين في الكويت، وينبغي أن يكون المتقدمين حاملي لشهادة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية أو الهندسة أو في مجال هندسة الاتصالات، أو بمجال علوم الحاسوب، وأن يكون لدى الشخص المرشح الخبرة في المجال ومهارات التحليل والقدرة حل المشكلات.

مطلوب للتوظيف بشركة زين في دولة الكويت أخصائي في إدارة الأجهزة، وينبغي أن يكون المتقدم حامل لشهادة البكالوريوس، ويمتلك خبرة لفترة ثلاث سنوات في هذا المجال أو من دون خبرة، كما أنه ينبغي أن يكون على معرفة كاملة ببرنامج الاكسيل، ولديه مهارات العرض، ويمتلك خبرة في خدمات الشبكة.

مطلوب للتوظيف في شركة زين في دولة الكويت مدير ضرائب المجموعة، وينبغي أن يكون الشخص المتقدم حامل لشهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة أو في مجال المالية، ويمتلك خبرة لفترة خمس سنوات في هذا المجال، كما ينبغي أن يكون متقن للغة العربية واللغة الإنجليزية.

كيفية التقديم على وظائف شركة زين الكويت

يمكنك التقديم على الوظائف المطلوبة من خلال الذهاب الى الموقع الرسمي لشركة زين الكويت ومن ثم تقوم بالتسجيل وتبدأ بوضع معلوماتك وبياناتك التي تأهلك للمقابلة الأولى التي ستكون بمثابة جسر للعبور لوظيفتك المستقبلية ونحن ناكد في كل مرة نأكد في كل مرة على ضرورة التاكد من المعلومات التي تخصك قبل الارسال حتى تأخذ فرصتك في عملية التوظيف.