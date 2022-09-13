نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني 92 للسيارات عرض عبد اللطيف جميل وعبدالله هاشم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني 92 للسيارات هذا العام، حيث تستعد المملكة العربية السعودية، لاحتفالات اليوم الوطني، والذي يكون عطلة رسمية في كافة ارجاء المملكة، للمدارس والبنوك، كما توجد العديدم العروض الخاصة بالسيارات في الكثير من المعارض، كذلك بعض الكثير من الترويجية في المتاجر والمطاعم المفضلة لديك، إذا كنت ترغب في الاستفادة من عروض اليوم الوطني للسيارات هذا العام ، وامتلاك سيارة جيدة من طراز ممتاز ، والمشاركة في الاحتفالات التي ستقام في هذه المناسبة الوطنية السعيدة ، فإن عبر موقعنا الإلكتروني هو المكان الذي يمكنك العثور فيه على افضل العروض وافضل الاسعار.

عروض عبد اللطيف جميل للسيارات

تقدم معارض عبد اللطيف جميل للسيارات عروض اليوم الوطني الـ 92 للسيارات في السعودية من خلال تقديم تخفيضات وعروض تقسيط علي عدد من موديلات السيارات

يسري العرض على جميع سيارات تويوتا وهيونداي حتى عام 2023 ، وكل ذلك بدفعة مقدمة لمدة 60 شهرًا.

تتميز السيارة العائلية Innova بتصميم رائع ومساحة نجد انها واسعة تتسع لجميع أفراد الأسرة بالإضافة إلى تصميمها الأنيق. سيحصل عليها العملاء مقابل 1774 لإصدار GL-K ، بينما يتوفر إصدار GL 2.7. بسعر 1778 ريال.

سيتم سداد سيارة تويوتا السيدان 2022 بالتقسيط للعملاء بدفع شهري قدره 1،083 ريال.

هيونداي سوناتا 2021 يبدأ الدفع من 1810 ريال ومدة السداد أكثر من 5 سنوات.

تعد تويوتا كورولا من أكثر السيارات شعبية للعملاء بإصدار 2022 XLI ويمكن تركيبها بالتقسيط مقابل 1339 ريال سعودي شهريًا ويمكن دفع النسخة المطورة من نفس السيارة بنفس الأقساط. بمبلغ 1404 ريال.

العرض على هيونداي إلنترا 2022 بالتقسيط من 1295 ريال ومدة سداد أكثر من 5 سنوات.

كامري سيارة فاخرة ذات مظهر شبابي رياضي وإمكانيات فريدة تعمل على رؤية مجدها، مقدمة من شركة عبداللطيف جميل ، وذلك بقسط 1753 ريال.

عروض عبد الله هاشم في اليوم الوطني 1444

ننشر لكم عروض معارض عبد الله هاشم بمناسبة العيد الوطني 1444والتي تعتبر من أشهر شركات السيارات في المملكة العربية السعودية وتقدم هذه الشركة لعملائها عرض اليوم الوطني للسيارات احتفالاً بهذه الذكرى الرائعة وهذه العروض كالتالي: