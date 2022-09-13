عروض اليوم الوطني للطيران الداخلي 1444 السعودية

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عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني للطيران الداخلي 1444 حيث أعلنت شركة الطيران الوطنية السعودية عن تمديد الفترة التي ستقدم خلالها خصومات وباقات مغرية احتفاءً بعيد الاستقلال وتتنافس خلاله الخطوط الجوية الوطنية السعودية لتقديم أفضل ما لديها للاحتفال في جميع التحديات والصعوبات التي يمكن أن تواجهها أي شركة، ويتم تنظم العديد من الفعاليات المتخصصة للاحتفال باليوم الوطني للطيران الذي يصادف 22 سبتمبر من كل عام ميلادي يهدف الحدث إلى الترويج للسياحة المحلية من خلال تسليط الضوء على المواقع والتراث الرمزي للمملكة.

عروض اليوم الوطني للطيران الداخلي

تقدم العديد من شركات الطيران الوطنية للمملكة العربية السعودية صفقات سفر بمناسبة اليوم الوطني بأسعار مغرية تتناسب مع الميزانيات المختلفة للمواطنين السعوديين والمقيمين على أراضيها، ويجب على المواطنين السعوديين والمقيمين الراغبين في السفر في اليوم الوطني السعودي أن يكونوا على دراية بأحدث العروض والخصومات التي تقدمها الخطوط الجوية الوطنية للمملكة، والتي تقدم أسعار سفر مواتية وعروضًا مصممة خصيصًا لمناسبة هذا اليوم التاريخي.

عروض اليوم الوطني 92 طيران الراجحي

عروض متنوعة تحت شعار “هذا وطننا” احتفاء بالوطن وأهله، برحلات متميزة داخل محافظات المملكة العربية السعودية وخارج المملكة المتحدة ، ومن بين شركات الطيران المهتمة بتقديم عروض خاصة في المملكة العربية السعودية الـ 92. اليوم الوطني هو:

عروض طيران ناس.

طيران الراجحي.

نسما.

أديل.

عربي

اتحاد.

نيل.

الخطوط المصرية

عروض الرحلات الجوية في اليوم الوطني

تقدم طيران أديل عرضًا خاصًا للرحلات من مطار الدمام إلى مطار القاهرة مقابل 339 ريالًا سعوديًا.

كما يقدم عادل رحلات دولية إلى الكويت مقابل 249 ريالًا سعوديًا ودبي بـ 339 ريالًا سعوديًا.

يمكن الحجز من خلال الموقع الرسمي للشركة أو عن طريق الاتصال بالرقم 920000212.

عروض تذاكر الطيران المحلية لليوم الوطني في المملكة العربية السعودية كالتالي: