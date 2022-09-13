نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تقديم طلب الزيارة العائلية بالسعودية وأهم شروط الواجب توافرها 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن لكافة المقمين في المملكة العربية السعودية ،تقديم طلب زيارة عائلية ،من أجل إستقبال أقاربهم من الدرجة الأولي مثل ،الوالد ،الوالدة ،الزوجة ،الأبناء ،الأخوة ،والأخوات ،وذلك وفقا لعدة شروط ،قد وضعتها وزارة الخارجية السعودية ،وأنه لابد من التصديق علي طلب الزيارة من قبل وزارة الخارجية السعودية ،بالإضافة إلي أنه خدمة الزيارة العائلية ،خدمة إلكترونية، تقدمها وزارة الخارجية السعودية ،وتقدمها لجميع المقيمين بالمملكة العربية السعودية ،من مختلف الجنسيات ،كما انه لابد من توافر جواز سفر ساري المفعول خاص بالمستفيدين من طلب الزيارة العائلية للمقيمين بالمملكة.

إمكانية الإستفسار عن طلب الزيارة العائلية الإلكتروني

يمكن الإستفسار عن طلب الزيارة العائلية الإلكتروني ،وذلك بإتباع عدة خطوات ،وهذه الخطوات تتمثل في:

أولا:الدخول على منصة التأشيرات الإلكترونية الرسمية .

ثم بعد ذلك فتح الصفحة الرئيسية.

وبعدها يتم التوجة إلي قسم الإستعلام.

ثم يتم الضغط علي ايقونة طلب مقدم إلي وزارة الخارجية.

وبعد ذلك يتم إدراج رقم الطلب.

وبعدها يتم إدراج رقم السجل.

ثم يتم إدخال رمز التحقيق في الخانة المخصصة له.

ثم يتم الضغط علي أيقونة إستعلم.

وأخيرا:سوف تظهر التفاصيل الخاصة بطلب الزيارة في بضع ثوان.

الشروط اللازمة لتقديم طلب زيارة عائلية للمقيمين بالسعودية 1444

يمكن للمقيمين بالمملكة العربية السعودية ،بتقديم طلب زيارة عائلية ،ولكن لابد من توافر عدة شروط في الشخص المتقدم بالطلب ،وهذه الشروط قد وضعتها وزارة الخارجية السعودية ،وهذه الشروط تتمثل في:

أولا:ألا يزيد عمر الأبناء عن 18 عام.

ألا يكون طلب الزيارة في موسم الحج ،أو العمرة.

تقديم طلب الزيارة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية السعودية.

يلزم تصديق الجهات المختصة علي طلب الزيارة.

يلزم ان تكون الإقامة للشخص المتقدم سارية المفعول في مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

يشترط موافقة صاحب العمل علي طلب زيارة عائلية للمقيم.

وأخيرا:لابد من سداد كافة الرسوم المقررة لطلب الزيارة العائلية.

الخطوات المتبعة للتصديق علي طلب الزيارة العائلية 1444

أولا:يتم الدخول علي منصة أبشر الإلكترونية الرسمية.

ثم يتم إختيار الأفراد.

وبعدها يتم الضغط علي أيقونة مواطن.

وبعدها يتم الضغط علي أيقونة تصديق طلبات الأفراد.

ثم يتم فتح صفحة تصديق الطلبات.

وبعدها يتم الموافقة علي كافة التعهدات.

ثم يتم التحقق من خدمة النفاذ الوطني الموحد.

ثم يتم إدراج رقم الطلب.وأخيرا:تصديق علي طلب الزيارة العائلية.

الخطوات التي تتم من أجل تقديم طلب زيارة عائلية إلكترونيا 1444