نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تقديم طلب الزيارة العائلية بالسعودية وأهم شروط الواجب توافرها 1444 في المقال التالي
عمر شويل - جدة يمكن لكافة المقمين في المملكة العربية السعودية ،تقديم طلب زيارة عائلية ،من أجل إستقبال أقاربهم من الدرجة الأولي مثل ،الوالد ،الوالدة ،الزوجة ،الأبناء ،الأخوة ،والأخوات ،وذلك وفقا لعدة شروط ،قد وضعتها وزارة الخارجية السعودية ،وأنه لابد من التصديق علي طلب الزيارة من قبل وزارة الخارجية السعودية ،بالإضافة إلي أنه خدمة الزيارة العائلية ،خدمة إلكترونية، تقدمها وزارة الخارجية السعودية ،وتقدمها لجميع المقيمين بالمملكة العربية السعودية ،من مختلف الجنسيات ،كما انه لابد من توافر جواز سفر ساري المفعول خاص بالمستفيدين من طلب الزيارة العائلية للمقيمين بالمملكة.
إمكانية الإستفسار عن طلب الزيارة العائلية الإلكتروني
يمكن الإستفسار عن طلب الزيارة العائلية الإلكتروني ،وذلك بإتباع عدة خطوات ،وهذه الخطوات تتمثل في:
- أولا:الدخول على منصة التأشيرات الإلكترونية الرسمية .
- ثم بعد ذلك فتح الصفحة الرئيسية.
- وبعدها يتم التوجة إلي قسم الإستعلام.
- ثم يتم الضغط علي ايقونة طلب مقدم إلي وزارة الخارجية.
- وبعد ذلك يتم إدراج رقم الطلب.
- وبعدها يتم إدراج رقم السجل.
- ثم يتم إدخال رمز التحقيق في الخانة المخصصة له.
- ثم يتم الضغط علي أيقونة إستعلم.
- وأخيرا:سوف تظهر التفاصيل الخاصة بطلب الزيارة في بضع ثوان.
الشروط اللازمة لتقديم طلب زيارة عائلية للمقيمين بالسعودية 1444
يمكن للمقيمين بالمملكة العربية السعودية ،بتقديم طلب زيارة عائلية ،ولكن لابد من توافر عدة شروط في الشخص المتقدم بالطلب ،وهذه الشروط قد وضعتها وزارة الخارجية السعودية ،وهذه الشروط تتمثل في:
- أولا:ألا يزيد عمر الأبناء عن 18 عام.
- ألا يكون طلب الزيارة في موسم الحج ،أو العمرة.
- تقديم طلب الزيارة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية السعودية.
- يلزم تصديق الجهات المختصة علي طلب الزيارة.
- يلزم ان تكون الإقامة للشخص المتقدم سارية المفعول في مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
- يشترط موافقة صاحب العمل علي طلب زيارة عائلية للمقيم.
- وأخيرا:لابد من سداد كافة الرسوم المقررة لطلب الزيارة العائلية.
الخطوات المتبعة للتصديق علي طلب الزيارة العائلية 1444
- أولا:يتم الدخول علي منصة أبشر الإلكترونية الرسمية.
- ثم يتم إختيار الأفراد.
- وبعدها يتم الضغط علي أيقونة مواطن.
- وبعدها يتم الضغط علي أيقونة تصديق طلبات الأفراد.
- ثم يتم فتح صفحة تصديق الطلبات.
- وبعدها يتم الموافقة علي كافة التعهدات.
- ثم يتم التحقق من خدمة النفاذ الوطني الموحد.
- ثم يتم إدراج رقم الطلب.وأخيرا:تصديق علي طلب الزيارة العائلية.
الخطوات التي تتم من أجل تقديم طلب زيارة عائلية إلكترونيا 1444
- أولا:يتم الدخول علي منصة التأشيرات الإلكترونية.
- ثم بعد ذلك يتم الضغط علي خدمة المواطنين ،والمقيمين.
- وبعدها الضغط علي تبويت مقيم.
- ثم يتم الضغط علي طلب زيارة عائلية للمقيمين.
- ثم يتم الضغط علي تسجيل دخول من خلال منصة نفاذ.
- ثم يتم الضغط علي أسم المستخدم ،وكلمة المرور.
- ثم يتم إدخال رقم الإقامة المسجيل علي منصة أبشر.
- ثم يتم كتابة كلمة المرور.ثم يتم الضغط علي أيقونة تسجيل الدخول.
- وبعدها يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة ،بشكل صحيح.
- سوف يتم تلقي رسالة نصية علي الهاتف المحمول ،بها كود سري.
- وبعدها يتم الضغط علي أيقونة متابعة.
- سوف يظهر الملف الخاص بالمتقدم في منصة أبشر.
- يتم كتابة البيانات المطلوبة ،بشكل سليم.
- ثم يتم الضغط علي تقديم طلب زيارة عائلية للمقيم.
- ثم يتم التأكد من وجود بيانات جواز السفر الخاصة بأصحاب طلب الزيارة.
- ثم يتم إدخال رقم الإقامة الخاصة بالمقيم.
- ثم يتم تحديد تاريخ إنتهاء الإقامة.
- وبعد ذلك يتم إدخال رقم الهاتف الجوال.
- ثم يتم إدخال العنوان الخاص بالمقيم.
- ثم يتم كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالمقيم.
- وبعدها يتم إدخال بيانات جهة العمل.
- ثم إدخال رقم التأشيرة.
- ثم إدخال أسم جهة العمل.
- وبعدها يتم تحديد مربع الموافقة علي الزيارة.
- ثم يتم كتابة سبب الزيارة.
- وبعدها يتم إدخال إسم الزائر.
- وبعدها يتم تحديد ديانتة.
- وتحديد تاريخ ميلادة.
- وتحديد محل إقامة الزائر.
- وبعدها يتم تحديد نوع جواز السفر الخاص بالزائر.
- وتاريخ إصدار جواز سفر الزائر.
- وتاريخ إنتهاء جواز سفر الزائر.
- وبعدها يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل سليم.
- وبعدها يتم إضافة كافة أفراد الأسرة.
- ثم يتم الضغط علي أيقونة عرض الطلب.
- ثم يتم طباعة ورقة الطلب.
- وأخيرا:يتم تصديق الطلب.
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