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عمر شويل - جدة تقديم وظائف هيئة تقويم التعليم في مراكز قياس بمختلف مدن السعودية لعديد من التخصصات المطلوبة وشروط التسجيل فى وظائف تقويم التعليم قياس 1444 حيث أعلنت هيئة تقويم التعليم عن اتاحة فرص وظيفية للتقديم عليها فى مراكز قياس فى عدد من المناطق والمدن السعودية ويجب استيفاء شروط التقديم فى وظائف قياس والاطلاع على التخصصات المطلوبة فى وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب ثم معرفة خطوات التقديم على وظائف تقويم التعليم قياس 1444.

الوظائف المطلوبة فى هيئة تقويم التعليم قياس

أولا تخصصات محللي بيانات فى مدينة الرياض.

ثم مهندسين أنظمة للعمل فى مراكز قياس بالرياض.

ايضا مهندسين برمجيات بالرياض.

كذلك اخصائيين تصحيح بيانات للعمل بالرياض.

بالإضافة الى مساعدين تعليمي للعمل بالرياض.

ثم اخصائي قياس بالرياض.

ايضا منسق تدريب بمدينة الرياض.

كذلك منسق تدريب واخصائي وراتب واجور فى مركز قياس بالرياض.

ثم مدير إدارة الطرح والعقود فى الرياض.

بالإضافة الى اخصائي بيانات وتكامل ومهندس قواعد البيانات بالرياض.

ايضا اخصائي امتثال وحماية بيانات وأخصائي حماية وإتاحة البيانات بالرياض.

كذلك اخصائي جودة وإدارة مشاريع واخصائي تقارير وباحث قانوني بالرياض.

ثم متعاون لمراقبة اختبارات المحوسب بالرياض ومكة والطائف وجدة وجازان ونجران.

ايضا متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة فى الخفجي وتيماء والقريات وتربة وتثليث.

كذلك متعاون لمراقبة اختبار محوسب فى الخرمة ويدمه ورنية والدمام وشقراء.

التخصصات المطلوبة فى وظائف هيئة تقويم التعليم قياس

يتم اتاحة التقديم لعديد من التخصصات المطلوبة فى وظائف مركز قياس بهيئة تقويم التعليم مثل الإحصاء ونظم المعلومات كذلك نظم تحليل كمي، قياس، وعلوم الحاسب بالإضافة الى تقنية المعلومات، أساليب كمية، منطق رياض، ثم الرياضيات التطبيقية وعلم القياس والتقويم، طرق البحوث والتقويم بالإضافة الى إدارة الاعمال، موارد بشرية، إدارة عامة، محاسبة كذلك إدارة مالية، قانون، الإدارة او ما يعادل ذلك من تخصصات مطلوبة فى مراكز قياس.

رابط تقديم وظائف هيئة تقوم التعليم قياس 1444

يتم التقديم بشكل الكتروني من خلال الدخول على رابط وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب فى مراكز قياس qiyas.sa بعد توافق المؤهل العلمي مع الوظائف المعلن عنها فى هيئة تقويم التعليم واستيفاء شروط التقديم فى وظائف قياس 1444.