نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التسليف تعرف علي شروط تمويل الاسرة والزواج والاستعلام عن باقي الاقساط الكترونيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتحدث اليوم عن بنك التسليف السعودى . يمكن للعميل الاستفسار عن باقى الأقساط الخاصة به بطريقة الكترونية . بنك التسليف يقدم لعملائه الكرام بالمملكة العربية السعودية قروض كثيرة مثل قرض الاسرة و قرض الزواج. فإنه على العميل الدخول مباشرة على الموقع الرسمى الخاص ببنك التسليف وتسجيل جميع بياناته الشخصية الخاصة . وتظهر له رسالة تحتوى على عدد الأقساط الخاصة بة من القرض وايضا القيمة المالية المتبقية . و من خلال موقعنا موقع ثقفنى نعرض لمتابعينا الكرام كيفية الاستفسار عن باقى الأقساط من بنك التسليف . وكذلك أيضا شروط القروض المتاحة من بنك التسليف والخاصة بقرض الزواج وقرض الأسرة .

خدمة الاستفسار عن باقى الاقساط الكترونيا من بنك التسليف

الكثير من العملاء داخل المملكة العربية السعودية يتعاملون مع بنك التسليف ويحصلون على القروض .وذلك لما يتمتع به من تنويع الخدمات التمويلية لهم وكذلك تسهيل الحصول على تلك القروض . كما أنه يقدم لديهم أيضا الكثير من العروض التمويلية الرائعة . كذلك يعتمد في كافة تمويلاته المقدمة على أحكام الشريعة الإسلامية ويتفق معها . ومن الخدمات المقدمة من بنك التسليف هي خدمة الاستفسار عن باقى الاقساط بصورة الكترونية بعدة خطوات هى كالاتى :

اولا : الدخول مباشرة إلى البوابة الالكترونية الخاصة ببنك التنمية الاجتماعية .

ثانيا : تسجيل الدخول الى الحساب الخاص بالعميل من خلال منصة نفاذ بنك التسليف .

ثالثا : ادخال جميع البيانات الخاصة بة مثل الاسم رباعى ، كلمة المرور ، رقم الهوية الوطنية الخاصة بة .

رابعا : قم بالضغط على كلمة دخول بعد التاكد من ادخال البيانات الشخصية بشكل صحيح .

خامسا : بعدها ادخل على القائمة الاساسية واختار منها الخدمات الالكترونية ثم حدد القرض التى تريد معرفة المتبقي من اقساطة .

سادسا : انتظر وتظهر رسالة لك بها عدد الأقساط المتبقية .

تعرف على الشروط الخاصة بأخذ القروض من بنك التسليف

أولا : يجب أن يكون المقترض حاملا الجنسية السعودية ومقيم على أراضي المملكة العربية السعودية .

ثانيا : يجب على المقترض أن لا يكون مديونا للبنك بأقساط قرض سابق .

ثالثا : على المقترض تقديم جميع المستندات والأوراق لكى يحصل على القرض.

كما أن تلك الشروط تتمثل في كل قرض كما يلى :

اولا / بخصوص قرض الزواج

اشترط تمويل الزواج أن يكون الزواج للمرة الأولى باستثناء من توفيت زوجته الأولى. تكون الزوجة سعودية الجنسية أو من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.

ثانيا / بخصوص قرض الأسرة

كما أن لتمويل الاسرة شروطا من اهمها أن لا يتجاوز نصيب الفرد مبلغ 2000 ريال سعودي قيمة الدخل الشهري للأسرة. كما أنه يتم احتساب الابن غير الموظف و الذي يكون عمره لا يزيد عن 24 عام كأحد أفراد الأسرة.

نتمني اخيرا ان نكون وفقنا في عرض كل ما يخص بنك التسليف والادخار لكافة مواطني المملكة العربية السعودية . ولكل متابعي موقعنا موقع ثقفني دومتم دوما في امان الله وحفظه .