خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444 للحصول على المعاشات

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عمر شويل - جدة أصبح عدد كبير من المواطنين السعوديين أكثر اهتماما بموضوع التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، خاصة في ظل إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن تمديد التسجيل الضمان الاجتماعي، لأن الضمان الاجتماعي هو أحد برامج المساعدة الحكوميةعدد متلقي المساعدة في المملكة العربية السعودية ممن لديهم دخل ضئيل أو معدوم كبير، ويقدم لهم برنامج الضمان الاجتماعي المطور دفعة مالية شهرية يتم سدادها في يوم معين، لذلك كان الملايين من السعوديين ينتظرون فتح باب التسجيل من أجل التقدم والحصول على المساعدة.

شروط الضمان الاجتماعي للمطورين

أن يكون الحد الأدنى للمعاش لمقدم الطلب 550 ريالاً على الأقل ، و 1100 ريال للأسرة.

أن تطبق جميع الضوابط على طالب المعاشات

أن لا يكون طالب المعاش مقيمًا في مكان تخدمه المملكة

إذا كان هناك المزيد من العائلات التي تتلقى دعم الأسرة تحصل كل أسرة على معاش تقاعدي منفصل.

موقع وزارة الموارد والتنمية البشرية هو المكان الذي يسجل فيه المرء معاش الضمان الاجتماعي.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

نعرض الآن على أولئك الذين يرغبون في التسجيل للحصول على تعليمات معاشات الضمان الاجتماعي المطورة حول كيفية القيام بذلك إلكترونيًا دون زيارة إدارة الموارد ومكتب التنمية الاجتماعية ما عليك سوى اتباع الخطوات أدناه: –

إطلاق موقع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية

اختر زر “طلب التسجيل” في نظام الضمان الاجتماعي المطور للبدء.

للبدء في جمع المعلومات المطلوبة للحصول على هذه المعاشات مثل اسم المتقاعد أو رقم التعريف

انقر فوق رمز “تسجيل”.

إذا تمت الموافقة على طلبك فستتم مراجعة الملف للتأكد من امتثاله للإرشادات والتحقق من أن نظام الضمان الاجتماعي المطور قد أنشأه من أجل توفير معاشات تقاعدية للمواطنين للأسر المؤهلة في جميع أنحاء البلد.

تمديد فترة التقديم للضمان الاجتماعي المطوَّر

تم الإعلان مؤخرًا عن برنامج الضمان الاجتماعي المطور والذي يؤثر على جميع المستفيدين من مزايا الضمان الاجتماعي، وحددت الوزارة أن التسجيل سيستمر حتى 5 ربيع الثاني 1444، أو 30 أكتوبر 2022 وأوضحت الوزارة ذلك على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مشيرة إلى أن برنامج الضمان الاجتماعي المطور سيستمر في دفع المزايا وأن الدعم لن يكون. موقوفة عن المستفيدين منها.