نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “mawhiba.sa” رابط التسجيل في مسابقة إبداع 2023 وشروط التسجيل في مسابقة موهوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في مسابقة إبداع 2023، أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عبر الحساب الرسمي لها على تويتر، عن بدأ التسجيل في مسابقة إبداع 2023، والتي أعلنت أنها سوف تتاح لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في عموم المملكة، بهدف اكتشاف الطلاب الموهوبون وتنمية قدراتهم والمشاركة بالمتميزين منهم في المحافل العالمية في المسابقات العلمية، مثل الاختبارات المعيارية لقياس قدرات الطلاب تأتي مثل هذه المسابقات تنفيذاً لرؤية المملكة إستراتيجية 2030، للنهوض بكافة قطاعات المملكة وأهمها قطاع التعليم الذي يعد هو قاطرة التطوير والنهوض بالمملكة، وفيما يلي طريقة التسجيل وأهم الشروط التي يجب أن تتوافر في الطلاب المشاركين بالمسابقة.

ما هي مسابقة إبداع 2023 mawhiba

هي مسابقة علمية تقيمها وزارة التعليم في المملكة بصفة دورية كل عام بهدف أكتشاف الطلاب المتميزين، تقوم على أساس التنافس من خلال تقديم مشاريع علمية وفق الضوابط المحددة للمسابقة والموضوعة من قبل خبراء وزارة التعليم في المملكة، والتي تتماشى مع المعايير العالمية ومن يفوز في هذه المسابقة يتم ترشيحه لتمثيل المملكة في المحافل الدولية.

رابط التسجيل في مسابقة إبداع 2023

الدخول على الموقع المخصص للتسجيل mawhiba.sa .

. النقر على كلمة تسجيل في أسفل الصفحة الرئيسية.

سوف تنقل إلي صفحة جديدة قم بتسجيل البيانات المطلوبة رقم الهوية أو البريد الإلكتروني.

سجل كلمة المرور ثم أنقر على المربع المدون عليه تذكرني ثم أضغط دخول.

أستكمل البيانات الشخصية المطلوبة بدقة وتعبئة أستمارة المشاركة الرسمية.

أضغط على تأكيد البيانات وإرسال الطلب وأحتفظ برقم الطلب.

شروط التسجيل في مسابقة موهوب

يجب أن يكون الطالب سعودي الجنسية. يشترط أن يسجل الطالب في تخصص علمي واحد فقط. التسجيل فقط من خلال الرابط المعتمد من قبل الوزارة وهو الرابط الذي قدمناه أعلى المقال. أستكمال مراحل التسجيل ولا يسمح بتغير المجال بعد تحكيم المشروع.

ما هي مراحل التسجيل في مسابقة موهوب ؟